Lucas Guimarães pode ser o novo apresentador do Passa ou Repassa do SBT

O influenciador digital da cidade de Penedo, Lucas Guimarães, está prestes a dar mais um grande salto em sua carreira, assumindo também, como apresentador, o programa Passa ou Repassa do SBT. O digital influencer já está escalado para comandar o “Eita, Lucas!” aos sábados, e pode se estender nos domingos do SBT, segundo informações exclusivas do jornalista Matheus Baldi.

A possibilidade de Lucas Guimarães conduzir o programa surge em um momento estratégico, considerando que o SBT estava em dúvida entre ele e a influenciadora Virgínia. No entanto, com a gravidez de Virgínia, a emissora vislumbrou uma oportunidade única de unir forças. A sugestão de que ambos os influenciadores comandem o show juntos promete trazer uma dinâmica inovadora ao programa.

O ‘Passa ou Repassa’ é um dos programas de maior audiência do SBT e, sem dúvida, representará um avanço significativo para Lucas. Apresentar um programa de TV a nível nacional já é um marco na carreira, e sendo também o Passa ou Repassa um programa muito tradicional na emissora será uma oportunidade incrível, principalmente um reconhecimento de seu carisma e talento.

Lucas Guimarães, que já conquistou milhões de fãs por meio de suas redes sociais, está prestes a levar seu carisma e energia únicos para a televisão, ainda mais em dose dupla. Sua jornada, de influenciador digital a potencial apresentador de TV, é um testemunho do seu trabalho árduo e da crescente influência dos criadores de conteúdo digital no entretenimento tradicional.