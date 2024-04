Lunin, o herói, na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City nos pênaltis

Cidade de Manchester e Real Madrid disputou mais um confronto memorável na Liga dos Campeões com gols de Rodrygo e Kevin De Bruyne forçou uma disputa de pênaltis, onde Matteo Kovacic teve a desonra de perder o pênalti crucial como A equipe de Pep Guardiola foi eliminada da competição.

O primeiro gol da noite foi a favor do Los Blancos, que roubou a vantagem contra o andamento do jogo Rodrygo quando Federico Valverde jogou contra Vinicius Jr.. O Brasileiro cruzou para o seu compatriota, cujo primeiro remate foi travado soberbamente por Edersonantes de acidentalmente acertar um gol vazio aos 12 minutos.

O Real Madrid viveu perigosamente durante todo o jogo, com a equipa da casa a criar oportunidade após oportunidade, criando uma pressão incrível num ambiente turbulento no Estádio Etihad e os espanhóis tiveram apenas um remate aos 24 minutos até ao prolongamento.

Dave ShoplandPA

Assim, como ditará a física, quanto mais pressão for aplicada a um objeto, maior será a inevitabilidade de ele se quebrar e foi o que aconteceu com o Real Madrid quando Antonio Rudiger escorregou na caixa lidando com um cruzamento, deixando De Bruyne acertar o gol de poucos metros para empatar a situação aos 75 minutos em um encontro emocionante.

Foi lá que a disputa foi brutalmente resolvida através do assustador método das penalidades, quando ambos Bernando Silva e Matteo Kovacic entregou penalidades terríveis que foram salvas por Andriy Lunin enquanto o Los Blancos se dirigia às semifinais da Liga dos Campeões, apesar de ter sido dominado durante todo o jogo.

O dominante Manchester City de alguma forma não consegue vencer

O City teve inúmeras chances ao longo do jogo, como Cabeceamento de Erling Haaland após cruzamento de De Bruyne que trovejou da madeira e caiu para Bernardo Silvaque foi pego despreparado e não conseguiu reagir à segunda bola antes de De Bruyne e Jack Grealish também chegou perto.

PETER POWELLEFE

O Real Madrid continuou a jogar um jogo de alto risco desde o apito do segundo tempo, já que A lua foi forçado a empurrar um escanteio para longe de sua trave, antes de um Grealish bem atingido drive picou as luvas aos 46 minutos.

Então Daniel Carvajal foi forçado a se afastar da linha do gol quando o empate começou a parecer inevitável no movimentado Etihad Stadium, com inúmeras chances e oportunidades caindo para Grealish, De Bruyne, Silva e Jeremy Doku antes do gol de De Bruyne aos 76 minutos.

O maestro do meio-campo belga desperdiçou duas excelentes chances nos 10 minutos seguintes, com um chute certeiro que passou por cima da trave, antes de conseguir desviar para a área logo atrás da área, com o gol acenando.

O prolongamento decorreu na mesma linha dos 90 minutos anteriores, com o City a liderar o jogo, enquanto o Real Madrid tentava aguentar-se, já que a equipa da casa não conseguiu derrotar a equipa visitante duas vezes, apesar de acumular. 33 chutes no caminho para os pênaltis, onde encontraram seu destino.