‘Luta do ano’: profissionais reagem à dura vitória de Brendan Allen sobre Chris Curtis na luta principal do UFC Vegas 90

Brendan Allen e Chris Curtis prepararam a mesa para o UFC 300 com uma dura batalha na luta principal do UFC Vegas 90.

Após 25 minutos cansativos, Allen obteve uma vitória por decisão dividida sobre Curtis, estendendo sua seqüência de vitórias para sete. Curtis foi o último lutador a derrotar Allen antes de “All In” iniciar sua corrida atual.

Após uma largada sólida para Allen, Curtis levou a luta exatamente onde queria no segundo e terceiro, mantendo-se em pé onde assumiu. Allen foi capaz de se aprofundar nas rodadas do campeonato para garantir a vitória sobre um jogo de Curtis.

A luta com certeza chamou a atenção da comunidade do MMA, principalmente dos companheiros do UFC que elogiaram os dois homens, e até proclamaram a luta de cinco rounds como a melhor luta de 2024 até o momento.

Veja como os atletas do UFC reagiram à vitória de Allen sobre Curtis na luta principal.

Eu acho que eles entenderam errado -Terrance McKinney (@twrecks155) 7 de abril de 2024

Grande evento principal até agora, ação de alto nível -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 7 de abril de 2024

Ótima rodada para os dois homens, mas eu tinha aquela para Curtis. 1-1 indo para o 3º. #UFCVegas90 -Alan Jouban (@AlanJouban) 7 de abril de 2024

Essa foi a melhor rodada do ano!!! – Colina Jamahal (@JamahalH) 7 de abril de 2024