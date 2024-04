Lutador de MMA vomita no octógono durante luta dos meio-pesados

MMA lutador Café Mensah enfrentou uma reviravolta inesperada durante sua luta amadora preliminar pelos meio-pesados ​​contra Josh Pardal em Nebraska na sexta-feira. Nas primeiras discussões da luta, Mensah parecia estar se segurando, mas as coisas tomaram um rumo repentino e infeliz quando ele inesperadamente adoeceu no meio da luta.

Depois de sair de um clinch com pardal, Mensah parecia atordoado e não conseguiu evitar vomitar no octógono. Uma substância azul foi expelida de sua boca na tela, fazendo com que o árbitro interrompesse rapidamente a luta.

Reações dos fãs ao incidente

Depois Café Mensah vomitou no octógono, o árbitro interrompeu a luta, declarando Josh Pardal o vencedor devido à “Perda de fluido corporal”. Os funcionários então entraram no octógono para limpar o incidente com toalhas.

Como resultado, Spatz conquistou a vitória por TKO, marcando a primeira vitória por TKO de sua carreira no MMA. O incidente deixou os fãs atordoados, com muitos expressando simpatia por Mensah ao testemunharem a reviravolta inesperada dos acontecimentos.

“O cara também passou por isso”, escreveu um usuário do X.

Outro acrescentou: “Colocando o desagradável no combate da dinastia”.

“E então ele simplesmente entra em ação…” observou um terceiro.