Lutador do UFC foi cortado por Dana White por morder um oponente: agora está recebendo ameaças de morte

Presidente do UFC, Dana White não está brincando quando toma decisões de eliminar lutadores de seu elenco. Algumas semanas atrás, um UFC O evento Vegas 90 aconteceu no Apex Center com Igor Severino produzindo o momento surreal da noite. Enquanto ele lutava com o compatriota André Lima, ele tomou a decisão de morder o braço do oponente em um momento de extrema tensão. Severino foi obviamente desclassificado por suas ações, nunca vemos isso acontecer no UFC. Dana Branco foi rápido em mandá-lo para casa para nunca mais voltar ao esporte, a empresa não pode permitir que lutadores façam essas coisas com outros lutadores. Ao tentar uma queda unilateral contra a cerca, não conseguiu e decidiu tirar um caroço no braço esquerdo de Lima.

Igor Severino está recebendo ameaças de morte

Lima na verdade, viu isso como uma oportunidade perfeita para fazer uma tatuagem que o lembrasse daquele momento surreal em sua carreira como profissional. Mas Severino não viveu o melhor momento depois do ocorrido. Na verdade, ele conversou recentemente com Luta de MMA para revelar que ele tem recebido ameaças de morte desde o incidente. Ele confirmou Dana Branco suspendeu-o, mas não o baniu para sempre, Severino revelou que espera que esta suspensão não seja longa e que está pronto para assumir os seus erros. Isto é o que ele disse: “Não há explicação plausível [for the bite], certo? Lembro de ter trocado golpes com ele, uma luta acirrada, mas fiquei no piloto automático depois daquela cotovelada. Não me lembro de nada depois disso, das coisas que eu disse. Só comecei a me recompor no hotel, depois de muito tempo, e minha equipe me mostrou o vídeo do que fiz, e não há explicação.”

Severino continuou: “Comecei a ficar consciente novamente no hotel e já estava cortado. E então minhas redes sociais foram inundadas com comentários odiosos, mensagens maldosas, pessoas irritadas com o que aconteceu, e também ameaças. e me sinto mal também. Cometi um erro e peço desculpas a todos. Estou triste porque a internet está muito poluída. Cometi um erro e estou disposto a pagar por esse erro, reconheça esse erro, mas Não matei ninguém, não causei nenhum mal nem cometi nenhum crime, sabe? Ver as pessoas me ameaçando, ameaçando minha família, me deixa muito triste e apreensivo, com medo. Me deixa com o coração partido.”