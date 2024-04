‘Lute até o árbitro te tirar’: lutadores reagem à gafe de Jalin Turner, discurso de Renato Moicano

Jalin Turner queria um nocaute imediato. Em vez disso, ele deixou Renato Moicano fora de perigo, e Moicano se vingou no UFC 300.

Turner derrubou Moicano com um soco no primeiro round da preliminar e pensou ter garantido a finalização, até sinalizando para o árbitro Herb Dean que Moicano estava acabado. O único problema era que Moicano não estava.

Moicano escapou do primeiro frame e depois fez o que tinha que fazer, explorando as fraquezas de Turner no grappling antes de encerrar a luta com uma rajada de ground and pound.

Os lutadores não gostaram da decisão de Turner. Mas eles se divertiram muito com o discurso pós-luta de Moicano, mais um dos destaques (e dor de cabeça para a censura). Veja como os lutadores reagiram à luta entre Renato Moicano e Jalin Turner no UFC 300.

Lute até que o árbitro o tire. Grande vitória por dinheiro Moicano! -Johnny Eblen (@JohnnyEblen) 13 de abril de 2024

Mo Dinheiro para Moicano! Turner vai relembrar essa luta e se arrepender muito da decisão de não perseguir o machucado Moicano no primeiro round. Renato foi clínico na primeira posição. Esperou pela oportunidade de matar e foi em frente. #UFC300 -Kenny Florian (@kennyflorian) 13 de abril de 2024

Eu me pergunto se Turner hesitou em prosseguir após sua finalização com Bobby Green. #UFC300 -Alan Jouban (@AlanJouban) 13 de abril de 2024

O melhor discurso pós-luta de todos os tempos. O homem não pode se dar ao luxo de perder!! adoro! -Demetrious Johnson (@MightyMouse) 14 de abril de 2024

Eu pensei que ele não ia xingar -Belal Muhammad (@ bullyb170) 14 de abril de 2024