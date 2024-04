‘Macacos’ chega a Venice Beach a cavalo para a nova promoção de ‘Planeta dos Macacos’

Sim, a equipe de marketing por trás de “Reino do Planeta dos Macacos” criou uma maneira realmente atraente de divulgar o filme na segunda-feira… fazendo com que um bando de macacos montassem e cavalgassem pela praia.

Bem, eles não são macacos reais – a PETA superaria isso – mas os atores fantasiados foram bastante convincentes à primeira vista … parecendo muito com uma cena arrancada diretamente do enredo do filme, dos macacos assumindo o controle.