Machine Gun Kelly declara amor por Taylor Swift e Travis Kelce: “Ela é uma santa!”

Metralhadora Kelly (MGK) está nas manchetes mais uma vez, mas desta vez não é por sua música ou por seu relacionamento com Megan Raposa. O músico recentemente enfrentou o rapper Trippie Redd sobre Quentes versus e tinha muito a dizer sobre Taylor Swift e Travis Kelce.

Durante o confronto picante de comer asas, Vermelho desafiado NSC para “queime essa ponte dizendo três coisas maldosas sobre Taylor Swift.” No entanto, NSC não estava aceitando nada disso.

“Você tem que estar fora de si se acha que eu quero fumar com essa base de fãs”, ele respondeu, referindo-se a Swift seguidores leais, o Swifties.

“Taylor é um santo e muito gentil comigo, e Travis é meu irmão”, NSC acrescentou, mostrando sua admiração por ambos Rápido e Kelce. O rapper já havia ganhado as manchetes por oferecer a Kelce US$ 1 milhão para gastar se ele deixasse o Chefes de Kansas City e se juntou ao Cleveland Brownsambos Kelly e Kelce’s equipe da cidade natal.

https://www.youtube.com/watch?v=oXhjcwQUEMIM

Travis, Taylor, Meghan e MGK são companheiros de festa

Esta não é a primeira vez NSC expressou sua admiração por Rápido. A cantora e Raposa cruzou caminhos com Kelce e Rápido no Super Bowl de 2024 celebrações em Las Vegas no início deste ano.

Falando de Raposaa atriz fez uma aparição surpresa no MGK’s Festa de 34 anos, pouco mais de um mês depois que o casal anunciou sua separação. Apesar da separação, Raposa deixou claro que ela ainda considera NSC dela “alma gêmea” e que sempre haverá uma conexão entre eles.

MGK tem um ótimo relacionamento com Taylor e Travis

Mais recentemente, Raposa levou para Instagram para compartilhar uma foto sua sem maquiagem, revelando que ela estava em processo de consertar o cabelo depois do tempo no Coachela festival. A atriz estava deslumbrante como sempre, provando que não precisa de maquiagem para brilhar.

Como NSC continua a ser manchete por sua música e vida pessoal, uma coisa é certa – ele não tem medo de falar o que pensa, seja sobre sua admiração por Taylor Swift ou seu amor por Travis Kelce.