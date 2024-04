Made in America chega à soneca: festival de Jay-Z em hiato pelo segundo ano consecutivo

Filadélfia Avenida Benjamin Franklin permanecerá em silêncio por mais um ano como o icônico Festival Feito na Américafundado por Jay-Zenfrenta seu segundo cancelamento consecutivo.

A notícia, compartilhada pelo site do festival, deixou os fãs decepcionados e questionando o destino de um dos artistas da cidade. Fim de semana do trabalho destaques.

Nenhuma razão explícita foi fornecida para o cancelamento, deixando a especulação entre os festivaleiros.

No entanto, o comunicado da equipa de produção executiva do festival sugeria uma experiência reinventada, prometendo um regresso emocionante no futuro.

“Como promotores de mudanças, a equipe de produção executiva do Made In America está reimaginando uma experiência de música ao vivo que afirma nosso amor e dedicação à música e ao trabalho que fazemos. a declaração lida.

O Festival Feito na Américaconhecida por suas formações repletas de estrelas e envolvimento da comunidade, tem sido um marco na cena musical desde a sua criação em 2012.

No entanto, nos últimos anos assistimos a perturbações, com o cancelamento induzido pela pandemia em 2020 e agora os cancelamentos consecutivos em 2023 e 2024.

O cancelamento do ano passado, anunciado apenas um mês antes do evento programado, decepcionou os fãs que aguardavam ansiosamente as apresentações de artistas como SZA, Lizzo, Masee Cam’ron.

O compromisso do festival com causas sociais e envolvimento comunitário tem sido uma força motriz por trás da sua popularidade, atraindo talentos locais e internacionais para os seus palcos.

No entanto, as esperanças permaneceram altas para um grande retorno em 2024que agora parece adiado mais uma vez.

Jay-Z se concentra em outros empreendimentos musicais



À luz do recente cancelamento, as atenções se voltam para o próprio Jay-Z, cuja recente aparição pública no prêmio Grammy gerou manchetes.

Aceitando o Prêmio Dr. Dre de Impacto GlobalJay-Z usou a plataforma para abordar o problema em andamento vovó desprezo enfrentado por sua esposa, Beyoncé.

“Não quero envergonhar esta jovem. Mas ela tem mais Grammys do que qualquer pessoa e nunca ganhou o Álbum do Ano”, Jay-Z comentou, destacando um problema de longa data com os prêmios.

Sua crítica ao Grammy não é novo, com boicotes anteriores e golpes líricos ecoando sua insatisfação com o reconhecimento da instituição.

Enquanto os fãs reclamam da ausência de Feito na América por mais um ano, o foco muda para Jay-Z próximos passos, tanto na indústria musical como fora dela.