Mãe de gêmeos desafia todas as probabilidades de dar à luz com 22 dias de diferença

Uma mãe britânica desafiou todas as probabilidades ao dar à luz gêmeos com um intervalo de 22 dias… deixando médicos e outras mães gêmeas coçando a cabeça.

Então, veja só… jovem de 22 anos Kayleigh Doyle estava passando pela gravidez sem complicações e com exames normais depois de saber que seria mãe de 2 anos em outubro de 2020. Do nada, em 15 de março de 2021, ela foi atingida por dores de parto.

Aquele segundo gêmeo, querido astro, só chegou 22 dias depois, no dia 11 de abril, via cesariana… inclinando a balança para 2 quilos. Embora tenha enfrentado alguns obstáculos médicos devido ao seu nascimento prematuro – incluindo um buraco no coração e uma doença ocular chamada retinopatia – Astro sobreviveu contra todas as probabilidades.