Manel Kape revela lesão que o tirou da luta principal do UFC Vegas 91

Manel Kape terá que esperar até o final de 2024 para continuar sua busca pela disputa pelo título no peso mosca do UFC.

Na terça-feira, Kape foi excluído da luta contra Matheus Nicolau, que originalmente estava programado para ser a atração principal do UFC Vegas 91 em 27 de abril. Kape foi substituído pelo ex-desafiante ao título Alex Perez, que agora enfrenta Nicolau na luta principal de cinco rounds. .

Kape revelou mais tarde que uma lesão na costela o forçou a abandonar o cartão e ele teve que se submeter a uma cirurgia para reparar o dano causado.

“Esta é a primeira vez que eu [pulled] fora de uma briga”, escreveu Kape no Twitter. “Quebrei a cartilagem da costela e fiquei uma semana sem conseguir me mexer. Na quinta-feira da semana passada minha cirurgia correu muito bem. Lembre-se que todas as minhas lutas canceladas no passado foram por causa dos meus adversários.

“De onde eu vim, costumávamos lutar de graça, não estou me gabando, estou apenas sendo honesto, então nunca pensem que sou como alguns de vocês.”

É a primeira vez que saio de uma luta, quebrei a cartilagem da costela e fiquei uma semana sem conseguir me mexer. Na quinta-feira da semana passada minha cirurgia correu muito bem. Lembre-se que todas as minhas lutas canceladas no passado foram por causa dos meus adversários. De onde eu vim… – Manel Kape Manel Kape (@ManelKape) 3 de abril de 2024

Na verdade, Kape estava escalado para enfrentar Nicolau em janeiro, mas o ex-lutador do RIZIN atingiu a balança com 129,5 libras – três libras e meia acima do limite do peso mosca para uma luta sem título. A luta acabou sendo cancelada, com Kape afirmando posteriormente que sofreu uma doença antes da luta que afetou sua redução de peso, mas que ele ainda queria competir.

Mesmo assim, a luta foi cancelada e remarcada como evento principal em abril.

Agora esse confronto também foi cancelado, com Kape sofrendo uma lesão na costela que o manterá afastado dos gramados por enquanto.

Kape está atualmente em uma sequência de quatro vitórias consecutivas, incluindo dois nocautes ao longo do caminho, mas sua última apresentação aconteceu em setembro passado, na Luta da Noite no UFC 293. Essa lesão o manterá fora de ação por ainda mais tempo, sem nenhuma luta. cronograma exato de quando ele lutará novamente.