Marcus Jordan esquece Larsa Pippen ao exibir Lamborghini no campo de golfe de seu pai

Marcus Jordãofilho da lenda do basquete Michael Jordanparece estar superando seu recente rompimento com Larsa Pippena ex-esposa do astro da NBA Scottie Pippen.

No final de semana, Marcos fez uma espécie de declaração ao aparecer no campo de golfe particular de seu pai, The Grove XXIII, em um atraente Lamborghini Urus S Blu Eleos, avaliado em US$ 241.843.

Larsa Pippen não gostou nada da piada de um comediante sobre seu sogro, Michael Jordan

O momento, capturado em um vídeo compartilhado por Marcos com seus amigos, simboliza um novo capítulo após sua separação de Pippen.

Michael JordanA afinidade de John pelo golfe é bem documentada, muitas vezes jogando partidas antes de jogos importantes de basquete ao longo de sua ilustre carreira.

Sua paixão o levou a abrir o The Grove XXIII, um campo de golfe exclusivo na Flórida, carinhosamente apelidado de ‘Matadouro 23’.

A escolha de Marcus de fazer ali a sua aparição pública, num veículo tão luxuoso, sugere um regresso ao conforto familiar e a aceitação do legado familiar pós-separação.

O relacionamento entre Marcus Jordão e Larsa Pippenque durou mais de um ano, foi um ponto focal da atenção da mídia.

Circularam especulações sobre seu possível casamento, com relatos sugerindo a desaprovação de Michael Jordan pela união. Desde a separação, ambas as partes buscaram consolo de maneiras diferentes.

Marcos através de sua aparição chamativa no campo de golfe e Larsa passando bons momentos com sua família em um iate em Miami.

Larsa revela motivo do rompimento com Marcus

Larsa Pippen, falando no podcast “Amy e TJ”, esclareceu os motivos de sua separação. Ela enfatizou um período de solidão que a levou a perceber que Marcus não era o par certo para ela.

“Isso meio que me deu clareza quando eu estava sozinho”, disse Pippen. “E eu acho que quando você está sozinho, você realmente sente falta da pessoa ou percebe que talvez você não seja meu cara, e eu sinto que isso me fez perceber que não acho que ele seja meu cara.”

Marcosrespondendo indiretamente a Larsa‘s comentários por meio de uma postagem do Instagram agora excluída, criticou-a por buscar a atenção da mídia e tentar reescrever sua história para ter influência.

“Eu não nasci ontem à noite. Reescrever a história para ter influência não é fofo”, Marcus Jordão escreveu.

“Engraçado como as pessoas mudam, apenas para fazer parte de uma conversa que é irrelevante. Por que dar um coração à baixinha, quando ela prefere ter imprensa. Ooooohhh, isso é coragem, haha.”

A saga da sua relação, desde o seu início em Setembro de 2022 até à sua recente dissolução, resume as complexidades das figuras públicas que navegam nas relações pessoais sob o escrutínio do olhar público.

À medida que ambos os indivíduos avançam, as suas ações pós-separação refletem os seus mecanismos de enfrentamento e a busca da felicidade pessoal, embora sob o olhar inflexível da mídia e de suas respectivas bases de fãs.