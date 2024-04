Margot Robbie produzindo filme de monopólio de ação ao vivo após o sucesso de ‘Barbie’

Margot Robbie é a garota preferida para filmes inspirados em brinquedos depois de “Barbie”… desta vez, vá colecionando risadas com a adaptação cinematográfica do clássico jogo de tabuleiro “Monopólio”.

A atriz e sua produtora, LuckyChap, estão se unindo à gigante dos brinquedos Hasbro Entertainment e à Lionsgate para fazer uma viagem ao redor do tabuleiro e trazê-lo à vida para a tela grande… notícia que acabou de sair na quarta-feira no CinemaCon.

O conceito do filme “Monopólio” já vem fermentando há algum tempo, com atores Kevin Hart e diretor História de Tim supostamente anexado ao projeto em 2019.

As coisas estagnaram, mas parece que a ideia foi tirada das prateleiras e descartada com a equipe de Margot lançando os dados em uma nova direção. Não está claro se Hart e Story ainda estão ligados ao projeto.

A equipe Hasbro está claramente em boas mãos com LuckyChap. Afinal, o filme “Barbie” se tornou o filme de maior bilheteria no ano passado, com US$ 1,4 bilhão em vendas de ingressos… então, nem é preciso dizer, eles esperam que o novo empreendimento receba dividendos ainda maiores no BO.