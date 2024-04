Marido de Nicki Minaj implora ao tribunal para deixá-lo sair em turnê com ela fora dos EUA

Nicki Minaj marido, Kenneth Petty está pedindo permissão ao tribunal para viajar para fora do país para poder se juntar a ela em uma turnê pela Europa… e ele diz que será necessário no exterior.

De acordo com documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, KP diz que não está apenas procurando viajar pelo mundo com Nicki por diversão – pelo contrário, ele diz que é necessário se juntar a ela na etapa europeia de seu mundo “Pink Friday 2”. viajam por vários motivos, principalmente para cuidar dos filhos de seu filho.

A data de início que ele lista para a programação de viagem prevista é 17 de abril de 2024… e ele diz que haverá paradas no Canadá, Suécia, Dinamarca, Alemanha, França, Reino Unido, Áustria, Irlanda, Suíça e Romênia.

De acordo com os documentos, o seu agente de liberdade condicional não levantou quaisquer objecções ao seu pedido de viagem. No entanto, se o pedido de Kenneth for aprovado, ele provavelmente precisará fornecer ao policial um itinerário de viagem detalhado e também fazer check-in quando voltar.