Mark Coleman revela novos detalhes sobre a fuga angustiante de um incêndio em uma casa e recuperação

Mark Coleman pensou que o diabo estava vindo atrás dele.

O ex-campeão peso pesado do UFC e membro do Hall da Fama do UFC sofre de pesadelos noturnos e insônia. Ele tinha acabado de acordar nas primeiras horas do dia 12 de março quando viu nuvens de fumaça preta flutuando na cozinha da casa de seus pais em Fremont, Ohio.

Ainda meio adormecido, Coleman não tinha ideia do que estava olhando. Apenas uma hora antes, às 3 da manhã, ele foi à cozinha fazer um lanche e sentiu que algo não estava bem. Mas ele voltou para o quarto de sua infância. Quando ele acordou, o quarto estava quente.

Então ele ouviu um baque e foi investigar.

“Eu ia ver se tinha alguém lá fora tentando me levar para dentro de casa, e virei a esquina, e vejo na cozinha, nuvens… Não juntei que era fumaça e fogo ”, disse Coleman na sexta-feira em uma edição especial de Las Vegas do A hora do MMA.

A casa dos Coleman estava sendo rapidamente envolvida pelas chamas e o tempo estava se esgotando. No final daquela noite de março, ele queimou totalmente. Enquanto isso, o ex-campeão peso pesado do UFC estaria no hospital, lutando pela vida no ventilador.

Seus pais, Dan e Connie Foos Coleman, estavam vivos e ilesos. O filho deles os acordou e os acompanhou até um local seguro, retornando uma vez quando Connie, uma asmática, parou em um corredor em chamas, sem conseguir respirar.

A fonte daquele baque noturno, “Hammer”, foi o cachorro de Mark Coleman.

Um mês após a experiência angustiante, Coleman disse que os detalhes de sua fuga do incêndio em sua casa são claros. Mas tudo fica escuro depois de sua ida a um hospital local. Ele ficou inconsciente por três dias.

Ele acordou para ver sua família, incluindo as filhas Mackenzie e Morgan, que ele trouxe para o ringue após uma derrota brutal para Fedor Emelianenko em uma luta do PRIDE em 2006.

“Lembro-me de conter as lágrimas, porque não queria que eles me vissem chorar”, disse Coleman emocionado. “De longe, foi o pico mais alto da minha vida, e já tive alguns picos. Mas, ao mesmo tempo, o mais baixo dos mínimos.”

Apesar de uma corrida louca para encontrar Hammer depois de resgatar seus pais, Coleman não conseguiu encontrar seu melhor amigo. Ele acredita que o cachorro salvou a família. Mas as circunstâncias que o levaram a entrar repetidamente numa casa em chamas também podem tê-lo salvado.

Depois de uma década lutando contra o alcoolismo, Coleman ficou sóbrio há 14 meses. Ele começou a malhar novamente, tornando-se obsessivo por exercícios físicos e nutrição, a ponto de dizer que às vezes treinava 12 horas por dia. Hammer participou de todos os treinos.

No auge da bebedeira, “The Hammer” não conseguia subir alguns lances de escada sem ficar sem fôlego. O novo Coleman tinha planos de retornar às lutas. No final das contas, porém, ele precisava dessa força para algo diferente.

“Se não fosse por aquele treinamento, provavelmente eu sairia sozinho, mas se eu voltasse para buscar meus pais, eles teriam que me pegar e me carregar, porque eu estava em péssima forma. dentro”, disse ele. “Não sei como fiz isso, porque inalei muita fumaça.”

Os olhos de Coleman ainda são sensíveis à luz e sua garganta ainda está dolorida por causa da fumaça do fogo. Ele está tomando antibióticos para tratar os ferimentos causados ​​​​pela fumaça e a recuperação de uma cirurgia no quadril que sofreu cinco meses antes. Mas ele disse que está com boa saúde.

“Eu meio que gosto disso”, disse ele. “É um bom lembrete. Cada dia fica um pouco melhor. Adoro passar por momentos difíceis. Se você não tivesse momentos difíceis e desafiadores, os bons momentos não seriam tão bons.”

Os médicos mostraram-lhe o alcatrão preto que havia sido eliminado de seus pulmões no hospital. Encheu uma jarra. É por isso que, imediatamente após o incêndio, não estava claro se ele sobreviveria.

Mas depois de cinco dias no hospital, Coleman disse que “intimidou” sua saída, determinado a manter sua rotina de exercícios. Quando ele foi readmitido por um dia após ser diagnosticado com pneumonia, ele conseguiu alta na manhã seguinte.

Uma onda de apoio seguiu-se à notícia do encontro de Coleman com a morte. A GoFundMe arrecadou US$ 121 mil para seus tratamentos médicos. Fãs de todo o mundo encheram suas caixas de entrada com votos de felicidades.

Recentemente, Coleman recebeu mais boas notícias quando o UFC ofereceu a ele e sua família ingressos para o UFC 300. O CEO do UFC, Dana White, posteriormente concordou em que Coleman colocasse o cinturão “BMF” no vencedor da luta especial do evento de sábado entre Justin Gaethje e Max. Holloway.

“Eu sabia que tinha alguns fãs, mas não tinha ideia de quantos”, disse Coleman. “Eu não conseguia acreditar que as pessoas se importavam e estavam dando tanta importância a algo que eu simplesmente tinha que fazer. Não me sinto confortável em ser chamado de herói.”

Ainda não está claro o que iniciou o incêndio que destruiu a casa dos Coleman; Connie disse a um policial que respondeu que isso pode ter sido causado por deixar o forno ligado; no início da noite, ela esquentou algumas costelas que seu filho trouxe para o jantar.

O importante para Coleman é que seus pais estejam bem.

“Todo mundo está feliz por estar vivo”, disse ele. “Todo o resto vai dar certo.”

Falando em malhar, Coleman passou três dias na academia antes de insistir em um novo parceiro de ginástica. Seu novo cachorrinho, “King Martello”, se traduz como “King Hammer” em português. São personalidades diferentes, disse ele, mas da mesma raça.

Coleman tinha um colar cheio de cinzas de Hammer. Mesmo que ele não esteja fisicamente, eles sempre estarão juntos.