Mark Coleman será convidado do UFC 300 após sobreviver a incêndio em casa: ‘Sou o reserva de todo lutador’

Mark Coleman está indo para o UFC 300.

Em março, quase morreu por inalação de fumaça depois de salvar seus pais de um incêndio em uma casa. O Hall da Fama do UFC finalmente superou isso e um ataque subsequente de pneumonia para se recuperar totalmente.

Agora, para homenagear “The Hammer”, o UFC traz seu primeiro campeão peso pesado para o maior card do ano.

Na terça-feira, Coleman postou em sua conta do Instagram revelando que o UFC vai trazer ele e suas filhas para o UFC 300, no dia 13 de abril, em Las Vegas.

“Estou tão animado hoje. O UFC está me trazendo, dando a mim e às minhas filhas ingressos para o maior show de todos os tempos, o UFC 300, em Las Vegas. Então, vamos lá. O cinturão BMF é o que me entusiasma. O evento principal também é enorme. O cartão inteiro está doente. Vejo você lá. Que ótimo dia para estar vivo. Seja a melhor versão de você mesmo, você nunca sabe quando vai precisar. Sóbrio é legal, dieta carnívora, nove inquilinos ancestrais, casa martelo para o resto da vida.”

Coleman está se sentindo tão bem depois de sua provação que brincou sobre intervir como um substituto tardio, se necessário.

“E aí pessoal”, disse ele no vídeo. “Boa tarde! Estou tão animado. O UFC está me trazendo para o UFC 300. Estou treinando. Sou o reserva de todos os lutadores. Vamos!”

O UFC 300 acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O evento é encabeçado pela luta pelo título dos meio-pesados ​​entre Alex Pereira e Jamahal Hill. O card também traz uma luta pelo título do peso palha entre Weili Zhang e Yan Xiaonan e a primeira defesa do título “BMF”, quando Justin Gaethje enfrenta Max Holloway em uma luta no card principal.