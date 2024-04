Marvel surpreenderá espectadores de ‘Deadpool & Wolverine’ com balde de pipoca ‘obsceno’

ROs recentes grandes lançamentos de Hollywood introduziram formas inovadoras de melhorar a experiência do espectador, como baldes de pipoca exclusivos que repercutiram bem no público, como visto em filmes como ‘Duna’.

Este sucesso estimulou muitas empresas a desenvolver produtos imersivos semelhantes, com o objetivo de elevar a experiência cinematográfica para além dos limites da tela.

Ryan Reynolds hilário discurso de aceitação do Emmy vestido como Deadpool

Com base nesta tendência e inspirado pela agitação em torno do balde exclusivo ‘Dune’, Estúdios Marvel anunciou planos para apresentar seu próprio produto exclusivo de filme em uma produção futura.

Esta nova adição será apresentada em ‘Deadpool e Wolverine’o próximo capítulo da saga Deadpool, conforme confirmado pelo presidente do estúdio Kevin Feige no CinemaCon.

Feige provocou os fãs com detalhes sobre a inclusão de um balde de pipoca especialmente projetado, alinhando-se com O personagem irreverente e travesso de Deadpool.

Como será o balde de pipoca?

A introdução deste recipiente temático de pipoca gerou especulação e entusiasmo entre os fãs nas redes sociais, ansiosos para descobrir quais surpresas o aguardam no próximo filme de Deadpool.

Com lançamento previsto para o final deste verão, no dia 26 de julho, o filme está entre as produções da Marvel mais aguardadas dos últimos anos. Notavelmente isto marcará a estreia de Deadpool no Universo Cinematográfico Marvel onde ele irá unir forças com Wolverine de Hugh Jackman, deliciando os fãs com sua química dinâmica na tela.

“Espere até ver o balde de pipoca do Deadpool” Ryan Reynolds tuitou.

À medida que aumenta a expectativa por ‘Deadpool e Wolverine’, os entusiastas da Marvel podem esperar um novo nível de envolvimento e entretenimento, exemplificado pela inclusão deste acessório de filme com tema criativo.

Fique ligado para mais atualizações e prepare-se para vivenciar o universo Marvel de uma maneira totalmente nova com O charme e o humor não convencionais de Deadpool.