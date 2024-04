Tele 2023-2024 NBA temporada já foi complicada para o Jazz de Utah, mas as notícias recentes obscureceram ainda mais as perspectivas da equipe. Director Geral Justin Zanik anunciou que será submetido a uma cirurgia de transplante renal, marcada para hoje, terça-feira, 2 de abril.

Em comunicado no site da equipe, Desaparecimento anunciou que foi diagnosticado com doença renal policística (PKD) no início de março. O gestor conseguiu encontrar um doador graças ao Programa de Doadores Vivos do Registro Nacional do Rim.

Desaparecimento vem de uma família com predisposição genética para doenças renais. O pai dele, Phil Zanikrecebeu um transplante de rim há 21 anos devido à mesma doença, e Justino só soube do seu estado graças à insistência da esposa, Ginaque ele faça um check-up médico.

Durante a entressafra de 2023, Gina insistiu que via o marido mais cansado do que o normal. No entanto, Desaparecimento atribuiu isso à pesada carga de trabalho que enfrentou nos últimos meses; apesar disso, ele aceitou o pedido da esposa para consultar o médico.

O diagnóstico oportuno

O check-up mostrou bons resultados para Desaparecimento em todas as áreas, exceto uma: sua função renal estava 14%. Qualquer resultado abaixo de 15% é diagnosticado como insuficiência renal.

O resultado bateu Desaparecimento profundamente. “Seus primeiros pensamentos são: ‘O que vai acontecer comigo? Como é a diálise? Quando isso vai acontecer? Transplante?’ Todas essas coisas passam pela sua mente”, explicou o gerente em entrevista para o Jazz local na rede Internet.

Ele e Gina consultaram imediatamente um nefrologista, que os orientou passo a passo no processo de diagnóstico e busca de doadores. Desaparecimento admitiu que para a maioria das pessoas ser doador de órgãos é algo muito distante, por isso o tempo de espera por um rim é três a cinco anos.

“Mas o que é realmente legal sobre a tecnologia médica e a ciência agora, que já existe há algum tempo, é uma transplante de doador vivo. Onde alguém que combina com você com base no tipo sanguíneo e em muitos outros fatores [can work]”, Desaparecimento explicou.

A previsão para Zanik

O Programa de Doadores Vivos permitiu que uma pessoa próxima Desaparecimento doar um rim apesar de não ser compatível com o paciente. Em troca, Desaparecimento conseguiu acessar um doador compatível quase como se fosse um membro da família.

Agora o Jazz GM entrará no centro cirúrgico, ficará internado de três a quatro dias e, segundo suas próprias declarações, poderá retornar ao trabalho em pouco mais de três semanas.

Neste sentido, a equipa manifestou todo o seu apoio à Desaparecimento através de uma declaração. “O Jazz de Utah envie nosso amor e apoio ao gerente geral Justin Zanika esposa dele Ginae sua família como Justino se prepara para um transplante de rim para resolver doença renal policística“, diz uma postagem na equipe X conta.

Por sua vez, o Desaparecimento família disse: “Gostaríamos de estender nossa mais profunda gratidão a Saúde da Universidade de Utah e sua incrível equipe médica. O cuidado, a experiência e a orientação que eles forneceram à nossa família e a muitos outros foram inestimáveis.”