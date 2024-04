Masterclass do Rayados manda Messi e Inter Miami para a Copa dos Campeões da Concacaf

EUNuma partida repleta de expectativa, as aspirações de glória do Inter Miami CF foram esmagadas sob a pressão implacável de CF Monterrey ataque no Copa dos Campeões da Concacaf quartas de final.

Monterrey é demais para Messi e amigos



Apesar da presença de Lionel Messi como titular Monterrei mostraram suas proezas, garantindo uma vitória por 3-1 e avançando por 5-2 no total.

Milhares de torcedores lotaram o Rayados’ Estádio BBVA em Monterrei para testemunhar o primeiro jogo oficial de Lionel Messi em território mexicano.

Messi a tão esperada estreia competitiva ao sul da fronteira terminou em frustração, pois ele não conseguiu dirigir Miami Para vitória.

O icônico camisa 10, embora presente em campo, lutou para causar um impacto significativo, com apenas uma oportunidade de gol no primeiro tempo.

Antigo FC Cincinnati avançar Brandon Vázquez aproveitou um erro defensivo, colocando Monterrei à frente no início do jogo.

O Listrado solidificaram ainda mais sua liderança com ataques estrondosos de Germn Berterame e Jess Gallardo no segundo tempo, selando efetivamente o destino do Inter Miami.

Rayados enfrentará Columbus Crew nas semifinais

Apesar de um esforço tardio de Miamidestacado por Diego Gomes cabeçalho de um Messi tiro livre, Monterrei o domínio permaneceu inabalável.

O apito final marcou o ápice Monterrei superioridade durante toda a partida.

Para Messifoi uma oportunidade perdida de orientar Miami para sua primeira aparição na semifinal do torneio.

A decepção ecoou no ar quando Monterrei comemorou a passagem às semifinais, onde enfrentará Columbus Crew SC.

A série começará em Colombo sobre 23 de abril e fechará novamente Monterrei sobre 30 de abril.

No outro colchete, Pachuca enfrentará outro time da Liga MX Clube América.

Enquanto Messi Jornada para Méxicoe seu retorno ao time titular foi recebido com grandes esperanças, Monterrei o desempenho formidável frustrou essas expectativas.

À medida que a poeira assenta, Inter Miami CF deve se reagrupar e reorientar para empreendimentos futuros, enquanto Monterrei continua sua busca por Concacaf supremacia.