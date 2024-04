Mateo Messi marca 5 gols pelo Inter Miami e a internet vai à loucura ao imitar as comemorações do pai

MatheusMessi se tornou viral nas redes sociais depois que um vídeo vazou no qual ele marcou cinco gols com a equipe da Inter Miami Academy, da qual participam nas ligas de sua idade. Mateo é o segundo filho de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo.

O talento de Mateo brilha em campo, ele marcou 5 gols driblando os zagueiros com grande facilidade, assim como seu pai. O menino de 8 anos também decidiu comemorar como Lionel Messi faz.

Mateo Messi, na estrada como seu pai

Matheusassim como Lionel, não poderia ter outro número na camisa além do 10. O filho do meio do astro do futebol Lionel Messi chama a atenção dos fãs de futebol de todo o mundo com suas habilidades em campo.

O vídeo vazado mostra o talento de Mateo durante uma partida da Inter Miami Academy que se tornou viral nas redes sociais. Thiago irmão mais novo, mas mais velho que Ciro, dribla e pega os zagueiros com muita facilidade e depois marca. de uma forma notável e contundente.

Ao ver seu primeiro gol, uma grande cobrança de falta que vai direto para a rede, Mateo decide comemorar como o pai. Mandando um beijo para a arquibancada.

Com seu talento inato e dedicação ao jogo, Mateo Messi está pronto para deixar sua marca no mundo do futebol, seguindo os passos de seu famoso pai.

Atualmente, Mateo faz parte da Inter Miami Academy, onde compete nas categorias infantil e juvenil. Assim como o pai, ele usa o número 10 na camisa, uma homenagem ao lendário capitão da Seleção Argentina.