Matt Barnes conta a maior história de Snoop Dogg sobre a pós-festa dos Warriors em 2007

Bantes Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Verde virou o Guerreiros do Golden State em candidatos perenes ao título, a franquia teve apenas um sucesso periódico de curta duração.

Snoop Dogg e 50 Cent confirmam apoio na revitalização de rappers OGTwitter

Embora não tenham conquistado o título em 2007, os Warriors fizeram com que todos se apaixonassem por eles quando derrubaram o primeiro colocado Dallas Mavericks em seis jogos na primeira rodada. Eles foram apelidados de “Acreditamos em guerreiros“.

We Believe Warriors festejaram com Snoop Dogg e outras celebridades

NBA veterano Matt Barnes foi uma grande parte dessa equipe e recentemente contou uma história fantástica sobre a comemoração da vitória da série sobre Dallas em uma festa repleta de celebridades, incluindo Snoop Dogg.

Estávamos lá fumando baseado com Woody Harrelson, foi inacreditável. Vamos para a boate e então o Snoop (Dogg) nos bate. Então fomos ao Ritz-Carlton em São Francisco, entramos lá… Snoop enrolava um filho da puta e passava, então a certa altura temos três ou quatro embotamentos nas mãos… esses filhos da puta Os idiotas desatarraxaram a janela para que a fumaça saísse.

Barnes e seu companheiro de equipe, Stephen Jackson, pensaram que a segurança do hotel lhes causaria problemas quando ouviram uma batida na porta. Em vez disso, foi funcionários do hotel oferecendo-se para conseguir tudo o que precisassem.

Todo mundo sabe que Snoop Dogg está fumando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, não é surpresa que nem mesmo os funcionários do hotel se importassem com isso.