Matt Brown: ‘As pessoas exageram’ Alex Pereira como atacante técnico, Jamahal Hill um ‘combate difícil’

Alex Pereira entra no UFC 300 como um dos atacantes mais credenciados a competir no MMA, graças à conquista de títulos em duas divisões enquanto competia no GLORY Kickboxing.

Na próxima luta, Pereira defende o cinturão de 205 libras contra Jamahal Hill, que tem mais uma luta no UFC, mas exatamente o mesmo número de nocautes do atual campeão dos meio-pesados, com quatro. Apesar de estatísticas semelhantes, Pereira mantém seu status de favorito na luta, com muitos acreditando que sua habilidade de trocação o levará a superar outro ex-campeão do UFC, mas Matt Brown não tem tanta certeza de que seja esse o caso.

“As pessoas exageram no quão técnico Alex Pereira é”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Ele é um ser humano gigantesco. Ele é um grande 205er. Você já ficou ao lado do filho da puta, ele é enorme. Ele é maior do que a maioria dos 205ers que conheço. Isso vai longe, e ele tem técnica e técnicas suficientes que funcionam para ele.

“Na verdade, assisti parte da instrução de trocação sobre Golpe Dinâmico e achei que essa coisa era ridícula. Ele parece horrível fazendo isso. Não há colapso. É como não, bata assim, chute assim. Tipo cara, você faz isso, não nós! A questão é que ele é áspero, mas funciona muito bem para ele.”

Pereira construiu um currículo incrível no kickboxing com inúmeras vitórias de destaque, incluindo duas sobre o futuro campeão e rival do UFC Israel Adesanya, e o brasileiro encontrou uma maneira de fazer a transição desse estilo para o UFC. Em apenas sete lutas pela promoção, ele se sagrou campeão de duas divisões e conquistou vitórias sobre quatro adversários que já detinham títulos do UFC.

Entusiasta da trocação de longa data e veterano do UFC com o maior número de nocautes na história dos meio-médios, Brown reconhece que Pereira é um nocauteador cruel. Ele não acredita que o brasileiro seja tão proficiente tecnicamente em pé quanto muitos podem acreditar.

Brown ressalta que há muitos exemplos de atacantes de alto nível que não eram conhecidos por serem técnicos em suas lutas. Ele olha especificamente para alguns boxeadores famosos que fizeram carreira como lutadores emocionantes de nível de campeonato que não eram técnicos em pé.

Talvez o mesmo possa ser dito de Pereira, que entrega uma força enorme em cada soco e chute. A única vez que o tiro saiu pela culatra, porém, foi quando ele ziguezagueou quando deveria ter zagado contra Adesanya na revanche no UFC; “The Last Stylebender” o derrubou com um nocaute devastador.

Brown sente que Hill tem o mesmo tipo de habilidade, mesmo que não receba o mesmo tipo de crédito que Pereira por sua habilidade impressionante.

“Acho que alguém como Jamahal Hill pode explorar isso”, disse Brown. “Porque ele é um pouco áspero também. Esses caras não são atacantes técnicos. Isso não significa que eles não sejam grandes atacantes. Tem caras pouco técnicos como o Felix Trinidad ou o Ricardo Mayorga, caras que chegam a um nível muito, muito alto e ganham cinturões sem trocação técnica. Eles simplesmente não alcançam o status de Floyd Mayweather, coisas assim.

“Mas isso combina bem com o jogo de Jamahal. Alex não vai enfrentar um cara pequeno. Acho que isso vai cair muito bem nas mãos de Jamahal.”

Hill pode não receber os elogios que Pereira recebe no kickboxing, mas Brown vê muitas sutilezas em seu jogo que nem sempre são mencionadas. Combine essas habilidades com um poder de cair o queixo, disse Brown, e Hill poderia potencialmente acabar com Pereira.

“É interessante a maneira como Jamahal Hill é – não respeitamos as complexidades de seu estilo”, disse Brown. “Porque ele é tão atlético e tem muito poder. Vemos essas coisas que são óbvias e claras, mas muitas das coisas mais finas passam despercebidas. Acho que é um confronto difícil para Pereira.”

Com Hill voltando de uma ruptura no tendão de Aquiles sofrida em julho passado, ele tem muito a fazer em seu retorno. Ele teve que renunciar ao título dos meio-pesados ​​sabendo que a lesão o manteria afastado por vários meses, e ele está pronto para retornar para ter a chance de recuperar o cinturão que nunca perdeu.

Brown acredita que tudo isso representa uma grande oportunidade para Hill retomar seu trono em um dos maiores cards da história do UFC.

“Acho que Jamahal Hill, de longe, tem muito a vencer aqui, especialmente no UFC 300, evento principal”, disse Brown. “As pessoas estão meio que odiando a luta principal, dizendo que não valeu o UFC 300. Ele tem muito a provar nisso. Falando sobre o estrelato de Alex, ele parece ser o cara invencível do momento. Você não pode enfatizar o quanto Jamahal Hill tem a vencer nesta luta.”

