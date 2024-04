Matt Brown culpa as luvas do UFC, e não Chris Weidman, pela polêmica: ‘Quando vamos consertar essas malditas luvas?’

Quando os replays mostraram que as cutucadas de Chris Weidman – e não um soco – levaram à finalização de Bruno Silva no UFC Atlantic City, Matt Brown ergueu as mãos em desgosto.

Não foi porque as faltas foram flagrantes ou porque Weidman tentou trapacear propositalmente para garantir a vitória. Em vez disso, foi porque o veterano meio-médio do UFC, Brown, sabia que um dos problemas mais comuns que atormentam continuamente a promoção que ele chama de lar há quase 18 anos ainda existe, sem sinais de que algum dia será resolvido.

“Todo [fighter] Garanto que estava sentado lá assistindo aquilo dizendo a mesma merda, quando vamos consertar essas malditas luvas? Brown disse no último episódio de O lutador contra o escritor. “Quantas cutucadas teremos que ver antes de consertarmos essas luvas?”

Brown disse que a luva padrão do UFC efetivamente força os lutadores a terem os dedos estendidos, e é preciso esforço e força para fechar a mão em punho. É um instinto natural avaliar a distância e estender a mão durante uma briga, o que muitas vezes leva a trocas em que ocorre uma cutucada no olho.

Brown revelou que na verdade fez com que seus treinadores basicamente aquecessem suas luvas ao longo de sua carreira no UFC antes de calçá-las, apenas para que o material não ficasse tão rígido e ele pudesse fechar o punho com mais facilidade.

“O que acho que muitas pessoas não percebem é que é difícil fechar o punho com a luva que têm”, explicou Brown. “Quando estamos no aquecimento de trás, começamos a esticar as luvas antes de calçá-las. É isso que nossos cantos estão fazendo na retaguarda há uns bons 30 minutos. Eles estão esticando, puxando, torcendo, manipulando essas luvas da maneira que podem para que seja mais fácil fechar o punho. Porque eles mantêm os dedos retos e fechar o punho requer um pouco de energia.

“Essa é a coisa mais ridícula de todas. Tipo, não podemos consertar isso? Este nem é um problema complicado. Torne mais fácil fechar o punho. Se você tiver que forçar alguma coisa, será forçar a abertura da mão.

Após sua vitória, Weidman colocou de volta a responsabilidade sobre Silva por sua reação às cutucadas nos olhos. O brasileiro imediatamente caiu no chão e cobriu a cabeça, o que gerou uma série de socos antes que a luta fosse finalmente interrompida.

Brown entende por que Weidman disse o que disse, mas também simpatiza com a reação de Silva da maneira que ele reagiu, especialmente quando os replays mostraram que Weidman tinha os dedos passados ​​em ambos os olhos antes da sequência final.

“O que Chris Weidman deveria dizer?” Brown disse. “Ele deveria dizer: ‘Eu não conquistei essa vitória’. Jogo justo para ele, mas não se pode odiar Bruno Silva por fazer exatamente o que fez. Eu não me importo com o quão durão você é.

“Há uma razão pela qual esse é o primeiro passo nas aulas de autodefesa que não funciona – cutucar os olhos! É como a parte mais fraca do seu corpo, isso e as nozes. Chute-os nas bolas, cutuque-os nos olhos – você é faixa preta de Krav Maga se puder fazer essas duas coisas. Mas há uma razão! Dói pra caralho e é uma merda. O que você pretende fazer? Ficar aí sem olhos e deixar Chris Weidman te nocautear? Você está indefeso agora. Você não tem olhos.

A luta foi inicialmente declarada uma vitória por nocaute técnico para Weidman, mas isso foi alterado momentos depois para uma vitória por decisão técnica, uma vez que os oficiais do cage optaram por usar os scorecards devido ao final estranho após as cutucadas nos olhos.

Isso não fazia muito sentido para Brown, principalmente considerando as faltas que levaram diretamente ao fim da luta, e nada disso foi culpa de Silva.

“Ninguém quer ver uma vitória dessa forma”, disse Brown. “Não deveria ter sido uma vitória. Deveria ter sido sem competição. Não creio que alguém vá discordar disso.

“Deixe-os repetir em algumas semanas ou alguns meses e deixe-os fazer de novo. Apenas uma refração terrível a noite toda, eu senti. Acho que todo mundo sentiu [that], apenas um erro após o outro. Apenas uma refração terrível. Respeito o trabalho dos árbitros, o quão difícil é e tudo mais, mas meu Deus, nada parecia dar certo para os árbitros.

Seguindo em frente, Brown sabe que a solução não é tão difícil, mas por alguma razão, o UFC não optou por mudar a construção das luvas que seus lutadores usam.

Idealmente, Brown disse que há muitos exemplos de luvas de outras organizações que já lidaram com esse problema, mas o UFC simplesmente se recusa a resolver o problema.

“A luva PRIDE caiu totalmente [the finger] e já estava curvado”, disse Brown. “Tinha uma curva natural. Você teve que forçar sua mão. Não foi uma força forte, como se você não precisasse flexionar muito para abrir a mão, mas se você relaxasse completamente a mão, ela estaria basicamente fechada em punho. Eu simplesmente, pela minha vida, isso não foi consertado.

As cutucadas nos olhos parecem acontecer pelo menos uma vez durante cada evento e mais do que algumas lutas foram interrompidas devido à natureza brutal da lesão. Esse problema sem dúvida persistirá, mas Brown sabe que há uma resposta se o UFC finalmente resolver o problema.

“É uma loucura para mim”, disse Brown. “Fiquei impressionado para sempre com o fato de que isso não foi consertado há muito tempo – com toda a tecnologia, melhorias, dinheiro e tudo o que eles têm, e esta é a última prioridade da lista.

“Quantas cutucadas teremos que ver antes que alguém se aproxime e diga: ‘Isso é um problema, vamos fazer algo a respeito?’”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio