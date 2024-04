Matt Brown defende a disputa pelo título de Dustin Poirier contra Islam Makhachev: ‘Tudo o que ele quiser, ele deve conseguir’

No papel, Dustin Poirier provavelmente não deveria ser considerado o candidato número 1 na divisão dos leves. A lógica, no entanto, pode abrir caminho a uma potencial luta com Islam Makhachev.

Desde que derrotou Benoit Saint Denis no UFC 299, o ex-campeão interino dos leves mudou de rumo para lutar contra Makhachev, que atualmente não tem adversário nem data definida para seu retorno. No UFC 300, Justin Gaethje – o homem que nocauteou Poirier em julho passado – enfrenta Max Holloway, enquanto o ex-campeão Charles Oliveira enfrenta Arman Tsarukyan.

Os vencedores de qualquer uma dessas lutas poderiam defender a disputa pelo título sobre Poirier. Mas o peso meio-médio do UFC Matt Brown diz que o nativo de Louisiana construiu boa vontade e um currículo repleto de performances lendárias o suficiente para que ninguém reclamaria se ele enfrentasse Makhachev no verão.

“Por que não? Dê uma chance a ele”, disse Brown em O lutador contra o escritor. “Isso é tudo que tenho a dizer sobre isso. Por que não? Vamos. Dustin merece tudo. Qualquer coisa que ele quiser, ele deve conseguir.”

Merecendo ou não, Poirier também tem o tempo a seu lado.

Com os dois principais confrontos dos leves no UFC 300 em abril, parece improvável que alguém desse card consiga se recuperar já em 1º de junho no UFC 302 – ou mesmo no UFC 303 em 29 de junho.

Makhachev também manifestou interesse na luta, então parece que os casamenteiros têm um trabalho fácil ao determinar a próxima pessoa a disputar o título.

Poirier não conquistou inúmeras vitórias consecutivas e não está no topo absoluto da divisão, mas Brown acredita que nada disso realmente importa.

“Você não pode reclamar sempre que Dustin Poirier consegue uma chance pelo título”, disse Brown. “Ele é o cara. Ele merece qualquer coisa que lhe derem… qualquer coisa de bom. Qualquer disputa pelo título. Apenas dê a ele. É o maldito Dustin Poirier.

“Ele já lutou feio? Ele foi espancado, certo? Se você quer chamar isso de luta ruim, chame isso de luta ruim, mas ele vai lá e vai para a guerra toda vez e faz o que quer, faz com respeito e honra, se comporta bem, fala bem. Simplesmente um cara incrível.

Mesmo que Poirier não seja tecnicamente o principal candidato com 155 libras, ele continua sendo uma das maiores atrações do esporte. Isso poderia ajudar Makhachev a decidir, e o campeão também busca definir seu legado como detentor do título dominante na divisão mais profunda do UFC.

Vencer Poirier não só acrescenta um nome de primeira linha ao currículo de Makhachev, como também o prepara para uma série de defesas de título.

“Há alguns verdadeiros assassinos nessa divisão”, disse Brown. “O Islã tem um trabalho difícil para ele. O Islã é um assassino. Eu não o escolheria para perder contra ninguém, mas em uma briga de assassino como essa, ele passa por esses caras, não importa como isso acabe, ele consegue quatro ou cinco defesas de título, que merda.”

Por mais que a popularidade e o hype não devam necessariamente determinar quem terá a chance pelo título no UFC, quase todos os atletas do elenco sabem o contrário. Além disso, Poirier acabou de pisar em um candidato muito elogiado em Saint Denis e certamente parece pronto para enfrentar Makhachev.

“Não quero ver nada além de coisas boas no mundo para Dustin Poirier pelo resto de sua vida”, disse Brown. “Dê a ele a porra da chance pelo título. Vamos.”

