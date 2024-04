Matthew Perry e o último presente que ele deu a Lauren Graham antes de sua morte

Aatriz Lauren Graham compartilhou uma anedota comovente sobre um gesto atencioso do falecido Mateus Perrypoucos meses antes de sua trágica morte.

Peradaconhecido por seu papel em “Friends”, talentoso Graham um conjunto de pickleball para seu aniversário em março de 2023, mostrando seu vínculo estreito.

Durante seu ‘Eu já te disse isso?’ reservar uma parada no Lincoln Theatre em Washington, DC, Graham lembrado com carinho Peradaseu amor pelo tênis e pelo pickleball, destacando sua paixão pelo esporte. A estrela de “Gilmore Girls” relembrou o significativo presente de aniversário, acompanhado de um cartão de Perada que dizia humoristicamente: “Seja um adulto”.

Apesar de nunca namorar oficialmente, Graham enfatizou a profundidade de seu relacionamento, descrevendo Perada como mais do que apenas uma amiga, mas uma presença “constante” em sua vida.

Ela revelou a natureza cíclica de sua conexão, com Perada reentrando intermitentemente em sua vida ao longo dos anos, inclusive no ano que antecedeu sua morte.

‘Embora ele tecnicamente nunca tenha sido um namorado, ele quase esteve na minha vida’ Graham disse.

Uma passagem inesperada

Peradaa morte inesperada de em outubro de 2023, aos 54 anos, deixou Graham e muitos outros sofrendo com a perda. Refletindo sobre sua ausência, Graham expressou descrença e tristeza, rotulando sua morte como “uma perda terrível”.

No ano anterior à sua morte, Perada publicou um livro de memórias revelador intitulado “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, onde discutiu abertamente suas batalhas contra o vício, seu tempo em “Friends” e seus relacionamentos pessoais. O livro de memórias apresentava uma foto vintage de Grahammostrando sua conexão duradoura.