Matty Healy quebra o silêncio sobre o novo álbum de Taylor Swift: “Eu realmente não ouvi”

Matty HealyO vocalista de 1975, recentemente falou sobre a ex-namorada Taylor Swiftnovo álbum duplo, “Departamento de Poetas Torturados, “e se ele ouviu as novas faixas. Quando abordado por paparazzi em Los Angeles, Healy foi solicitado a” avaliar “sua suposta” faixa dissimulada de Taylor “em comparação com outras músicas dela sobre ele. Ele respondeu:” Minha faixa dissimulada? Oh! Eu realmente não ouvi muito, mas tenho certeza que é bom.”

Os Swifties têm especulado sobre quais músicas do álbum são sobre Healy, com rumores de um caso entre eles começando há 10 anos e uma breve reconciliação após o término do relacionamento de seis anos de Swift com Joe Alwyn. Algumas das músicas que os fãs acreditam ser sobre Healy incluem “Fortnight”, “The Smallest Man Who Ever Lived”, “I Can Fix Him (No Really I Can)” e a faixa-título.

Uma frase do álbum que os fãs conectaram a Healy é: “Tipo, quem usa máquinas de escrever, afinal?” Isso é interessante porque Healy já havia expressado seu amor por máquinas de escrever em uma entrevista à GQ de 2019, dizendo: “Eu também gosto muito de máquinas de escrever. Não tenho uma comigo porque é impraticável, mas a coisa com máquinas de escrever e escrever com caneta para o papel, há um elemento de compromisso que acompanha a cerimônia. Portanto, força você a se concentrar um pouco melhor.

Quando questionado sobre a música “Fortnight”, Healy sorriu e riu, deixando os fãs especulando sobre o significado por trás da faixa. Essa interação despertou curiosidade e discussão entre os fãs de 1975 e de Taylor Swift.

A resposta casual de Healy adiciona lenha ao fogo

Em resposta aos rumores e especulações sobre as músicas do novo álbum de Swift, a atitude descontraída e a resposta alegre de Healy indicam que pode não haver ressentimentos entre eles. Apesar do escrutínio público e da atenção ao relacionamento anterior, Healy parece levar tudo com calma.

No geral, a reação indiferente de Healy às perguntas sobre o novo álbum de Swift sugere que ele não tem má vontade em relação a ela e está encarando tudo com bom humor. Seu comportamento casual ao abordar os rumores fornece um vislumbre de sua perspectiva sobre a situação, deixando os fãs intrigados sobre a verdadeira inspiração por trás das músicas de “The Tortured Poets Department”.