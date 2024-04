Max Holloway critica Ilia Topuria: ‘Eles me deram muitos candidatos promissores, e há um que não apareceu no meu caminho’

Max Holloway tem algumas palavras incisivas para Ilia Topuria.

No sábado, Holloway enfrenta Justin Gaethje no UFC 300 pela luta pelo título “BMF”. Embora a luta seja de 155 libras, o ex-campeão dos penas deixou claro que ainda não terminou com 145 libras, dizendo aos repórteres que quer manter suas opções em aberto. Ele também lançou alguma sombra sobre o recém-coroado campeão peso pena Ilia Topuria.

“Veremos o que acontece”, disse Holloway no media day do UFC 300. “Neste esporte ter opções é sempre bom. A primeira coisa é Justin Gaethje, mas tem uma luta divertida lá embaixo. O homem continua falando e eu continuo ouvindo. Meu único conselho para esses caras é que quando o contrato chegar, assinem na linha pontilhada. Não dê desculpas.

Topuria conquistou o título ao nocautear Alexander Volkanovski no UFC 298, em fevereiro. Mesmo antes disso, ele descartou Holloway como um potencial desafiante ao título, dizendo que não faria sentido lutar contra alguém que perdeu três vezes para Volkanovski.

Holloway tem seus próprios pensamentos sobre o que não faz sentido, sugerindo que Topuria já o evitou durante sua ascensão na hierarquia.

“Questionável”, disse Holloway quando questionado sobre Topuria. “É isso. Questionável. Todo mundo fica me perguntando, o que eu acho de Topuria? Ele é questionável. Eu vou lutar com ele. Vá fazer essa pergunta a ele. Faça a ele essa pergunta sobre mim. No final das contas, UFC, eu sempre quero lutar pelo título, sempre quero fazer isso, muitos contendores, eles me deram muitos contendores em ascensão, e tem um que não veio no meu caminho. Você pode perguntar ao UFC sobre isso, você pode fazer a pergunta a ele.”

Mas qualquer confronto entre Holloway e Topuria virá depois. Por um lado, Topuria parece estar destinado a uma revanche com Volkanovski ainda este ano. Por outro lado, Holloway tem que lidar com Justin Gaethje neste fim de semana. A última vez que Holloway tentou saltar para 155 libras e ganhar um título, ele perdeu na decisão para Dustin Poirier.

Mas desta vez, Holloway disse que as coisas são diferentes.

“Aquela luta contra Dustin é o que é”, disse Holloway. “Meu empresário estava me chamando de ‘Muffin Top Max’ durante todo o acampamento. No final das contas, foi isso que aconteceu. Para essa luta queríamos colocar o peso certo, queríamos ser espertos, queríamos ser fortes, mas ainda queríamos ser rápidos. Acho que encontramos um terreno muito equilibrado e vocês poderão ver o sábado à noite. …

“Eles vieram com uma oportunidade, e oportunidades como essa, você não diz não”, continuou Holloway. “Foi apenas uma questão de tempo. Com o [Dustin] primeiro, foram seis semanas, e se você contar as duas semanas que saiu do campo de treinamento, são quatro semanas. No final das contas, os verdadeiros lutadores ficam prontos, como sempre digo. Eu sinto que estava pronto.

“Se você assistir aquela luta do Dustin, há algumas coisas que eu tive que mudar, e o resultado é diferente. Agora, tínhamos 10 semanas. … Vocês vão ver a diferença. Muitas pessoas gostam de olhar para o passado, de procurar coisas, mas sempre esquecem o que está bem na frente delas. Vocês vão ver no sábado à noite.

O UFC 300 acontece no sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, e tem como atração principal a luta pelo título dos meio-pesados ​​entre Alex Pereira e Jamahal Hill.