Max Holloway não acredita nas queixas de Islam Makhachev sobre oponentes dignos

Irrita Max Holloway ouvir Islam Makhachev falar sobre a falta de lutas disponíveis.

Makhachev a certa altura pareceu descartar um possível encontro com Dustin Poirier, argumentando que não fazia sentido, apesar da recente vitória por nocaute de Poirier sobre Benoit Saint Denis. Mais tarde, ele marcou um encontro em junho com o ex-campeão interino dos leves, apesar de seus sentimentos sobre o confronto.

Holloway disse que Makhachev não está levando em consideração suas próprias escolhas de agendamento.

“Eu vi o Islã falar sobre ‘Essa luta não faz sentido’ e blá, blá, blá”, disse Holloway no podcast de vídeo Mighty. “Eu pensei, irmão, você deveria ter lutado com Justin [Gaethje] em fevereiro. Por que o cara que você nocauteou virou tão rápido, para lutar em fevereiro, quando você estava saudável. Você deveria ter se virado [and fought in] Fevereiro.

“Todo mundo sabia que não se pode lutar no Ramadã, e foi por isso que não puderam lutar [at UFC] 300 e ele não conseguiu outra luta. Mas ele está reclamando do tipo: “Não consigo brigar”. Eu fico tipo, você só está brigando nas horas em que quer lutar. Não é que você não possa brigar. Você simplesmente não aceita as brigas que são oferecidas por causa de certas coisas que estão acontecendo. Se você realmente quisesse lutar, pensei que teria dado meia-volta e lutado em fevereiro.”

Makhachev não luta desde outubro passado, quando nocauteou o então campeão peso-pena Alexander Volkanovski em uma revanche do confronto de 2023. Isso colocou Gaethje, que em julho passado nocauteou Poirier em uma revanche, na pole position para a disputa pelo título. Mas em vez disso, Gaethje foi escalado para enfrentar Holloway no UFC 300.

Holloway sobe de peso pela segunda vez desde a disputa pelo título interino dos leves em 2019, que Poirier venceu por decisão unânime. Houve muita confusão sobre o motivo pelo qual Gaethje venceu a luta contra Holloway com uma possível disputa pelo título em jogo, mas Holloway apoiou seu oponente.

“O que Justin vai fazer, espere?” ele disse.

A opinião de Holloway provavelmente não será ouvida pelo atual campeão dos leves, sem falar nos fãs hardcore de MMA. Mas é claro, se ele conseguir perturbar Gaethje, certamente chamará a atenção de todos.

“Muitas pessoas estão me dando coisas do tipo: ‘Você está perdendo seu tempo’”, disse ele. “E eu só tenho que lembrá-los – não sei se você já assistiu ao filme Troy, mas é como, ‘É por isso que ninguém vai se lembrar do seu nome.’”

Abaixo está a entrevista completa de Holloway com o ex-campeão peso mosca do UFC Demetrious Johnson no podcast Mighty.