Max Holloway trouxe de volta o sparring para o UFC 300, diz que lutar contra Justin Gaethje é “como passar pelos portões do inferno”

Max Holloway tinha em mente sua saúde a longo prazo quando decidiu interromper os sparrings intensos de seus campos de treinamento, mas isso mudou no UFC 300.

“Para Justin Gaethje, isso é como atravessar os portões do inferno”, disse Holloway na segunda-feira. O show de Pat McAfee. “Tivemos que trazer o sparring de volta. Tive que cortar o cabelo. Tivemos que voltar aos velhos tempos. Fizemos sparring. Nós fomos atrás disso. Grite para meus companheiros de equipe, grite para meus treinadores. Fizemos a maldita coisa com este.

No passado, Holloway disse que sparring causava muitos problemas, especialmente quando ele estava em guerra com seus companheiros durante essas sessões. De acordo com Holloway, ele não estava aprendendo ou se preparando tanto quanto estava apenas lutando na academia, em vez de fazer qualquer coisa para realmente ajudá-lo a se preparar para um oponente específico.

“Antes, desistimos do sparring. Exatamente como você disse, porque temos tantas guerras”, disse Holloway. “Tenho treinado há tanto tempo que senti que precisávamos poder acompanhar alguns desses caras. Mesmo com meus parceiros de treino, se a gente começar a se esforçar e eles tiverem que me dar um certo olhar, ou para mim, se eu tiver que dar um certo olhar para alguém e começar a apanhar e eu sei que meu olhar é vai ser melhor do que o visual que preciso dar, vou nessa porque ninguém gosta de perder, no final das contas.

“Estávamos fazendo um sparring onde é como [at a certain speed]para que esses caras pudessem me dar a aparência que eu precisava.”

A nova abordagem valeu a pena depois que Holloway produziu um de seus melhores desempenhos até o momento, com um desempenho amplamente dominante contra um dos principais candidatos aos leves, Gaethje.

Apesar de estar no topo do placar e rumo a uma vitória por decisão unânime, Holloway ainda arriscou tudo ao caminhar até o centro da jaula, apontando para o chão e convidando Gaethje para derrubar com ele.

Acontece que esse era o plano o tempo todo, independentemente de ele ganhar ou perder no sábado à noite.

“Você está lutando pelo título de ‘BMF’”, disse Holloway. “Nenhum de nós está recuando. Estamos apenas jogando, vindo um para o outro. É o título ‘BMF’. O que você esperava? Acho que está entendido, especialmente com Gaethje. Eu estava dizendo a mim mesmo, quem quer que seja [is winning in] nos últimos 10 segundos, eu apontaria para baixo e balançaria para as cercas.

“Só de poder dividir o octógono com ele, ele já é uma lenda. Não sei se vou dividir o octógono com ele novamente, e o UFC 300, o maior card provavelmente da próxima década, o título de ‘BMF’ – se isso não for digno de ‘BMF’, eu não’ Não sei o que é.

No final, Gaethje levou a pior quando Holloway marcou um nocaute dramático no último segundo para encerrar a luta, porém o novo campeão do “BMF” não saiu ileso.

O CEO do UFC, Dana White, notou após a luta que a perna de Holloway estava com um inchaço nodoso por causa de todos os chutes que ele absorveu de Gaethje. Holloway confirmou na segunda-feira que foi o que mais doeu.

“Seus chutes, o cara chuta como um burro”, disse Holloway. “Não sei o quê, um canguru. O cara chuta forte.”

Holloway não tem problemas em mancar por alguns dias, dados os resultados de sua luta, que também lhe renderam um bônus de US$ 600 mil como recompensa por seu desempenho.

Neste ponto, Holloway confessou que provavelmente já viu o nocaute centenas de vezes porque é simplesmente inevitável. Por mais que ame aquele momento, Holloway pode ter gostado ainda mais da reação que testemunhou de outros lutadores que assistiam ao evento.

“É simplesmente incrível”, disse Holloway. “É incrível ver as pessoas reagirem, e depois ver a reação dos meus colegas é ainda mais louco. Assistir os lutadores se divertindo como fãs é uma coisa muito legal de se ver. Ouvir Joe Rogan falar sobre isso dessa maneira. Até Dana White – Dana White disse que esse é o momento mais louco e sagrado que ele provavelmente verá em muito tempo.

“Espero que possamos superar isso. Todo mundo sempre pensa que há um momento, mas espero que possamos replicá-lo e fazer ainda melhor.”