Maycee Barber dá atualizações de saúde após 9 dias de internação ‘sentindo que ia morrer’

A peso mosca do UFC Maycee Barber está se recuperando após uma internação de nove dias no hospital e está grata por estar viva.

“As coisas pelas quais colocamos nossos corpos, não é brincadeira, todas essas coisas na parte de trás [of a fight]”, disse Barber, que foi hospitalizado dias depois de vencer Katlyn Cerminara no UFC 299. “Nunca teria pensado que ficaria nove dias em um hospital com a sensação de que ia morrer”.

Os médicos ainda não sabem o que deixou Barber tão doente. Eles suspeitam que ela possa ter contraído Streptococcus pyogenes, uma forma grave de infecção de garganta e infecção por estafilococos. Ela também contraiu pneumonia e sua pressão arterial caiu para níveis perigosos.

“Acabei… tomando oxigênio, monitorando a pressão arterial e monitorando tudo o tempo todo, e ficando presa com um monte de agulhas diferentes”, disse ela. “Mas não temos uma resposta definitiva sobre o que foi. A partir do momento em que entrei no hospital, eles começaram a me dar antibióticos e a me dar coisas para tentar diminuir ou resolver o problema.

“Enquanto eles faziam isso, eles também estavam testando, eles disseram, ‘Estamos dando isso a ela para ajudar, mas também estamos tentando descobrir o que é.’ Então, eles nunca obtiveram uma resposta verdadeira sobre o que era. Mas os antibióticos que estou tomando agora estão lentamente começando a esclarecer tudo. Então, tenho esperança de que isso simplesmente desapareça e fique longe, porque por um minuto eu não tinha certeza se conseguiria.

A provação começou apenas três dias depois do UFC 299. Barber viu uma mancha vermelha na perna “como se alguém tivesse acertado minha canela com um taco de beisebol” e começou a inchar rapidamente. Ela sentiu fortes dores no membro e procurou a equipe do Instituto de Performance do UFC, que a orientou a procurar atendimento de urgência.

“Progrediu tão rápido que acabei indo para o pronto-socorro, e eles fizeram exames e tentaram descobrir, mas não conseguiram descobrir, e então eles iam me mandar para casa naquela noite”, disse ela . “Eu ainda estava com febre muito alta. [My temperature] era tipo, tipo 102, 103 [degrees]. Fui para casa, fui para a cama, acordei no dia seguinte e estava com 105, 106.

“Eles me trouxeram de volta ao pronto-socorro e começaram a fazer mais testes, e então isso progrediu para um curso de nove dias: ‘Achamos que é sepse. Achamos que é estafilococo, achamos que é MRSA, achamos que é um coágulo sanguíneo. Todas essas coisas diferentes. Eles pensaram que era Strep A – é outra forma de estreptococo – e então disseram: ‘Não temos certeza’”.

No quarto dia de internação, a condição de Barber piorou tanto que ela pensou que poderia ser fatal.

“Eu estava na cama e minha mãe estava passando a noite comigo, e por alguma razão, havia algo que eles me deram, era como um analgésico, mas também era um narcótico que baixou minha pressão arterial também baixo depois de já estar extremamente baixo”, disse ela. “Acho que foi uma mistura disso, misturado com pneumonia e não conseguir respirar – eu realmente não conseguia respirar de jeito nenhum. Então, quando me deram oxigênio e a pressão arterial estava caindo, comecei a chorar. Olhei para minha mãe e comecei a chorar.

“Eu não queria contar isso a ela, mas pensei: ‘Acho que não vou conseguir. Eu realmente estava com medo e pensei, ‘Droga, todas as pessoas que estou atendendo no hospital agora podem ser as últimas pessoas com quem conversei.’ Liguei para meus amigos e pensei, ‘Não sei…’. Foi difícil, foi uma experiência assustadora e espero nunca ter que passar por isso. Mas também sinto que é uma prova de que muitos lutadores passaram por algo semelhante.”

Infecções por estafilococos e MRSA são comuns nas academias de MMA, onde os lutadores lutam e suam nos tatames. Vários combatentes passaram por situações difíceis que exigiram hospitalização; pequenos cortes levaram a ferimentos horríveis que exigiram antibióticos intravenosos.

No caso de Barber, não houve lesão que levasse à infecção. Isso só aumentou o mistério da resposta do seu corpo.

“O antibiótico que eu estava tomando é para tratamentos graves de pele”, disse ela. “Uma das coisas que eu acho que deveria ter acontecido muito antes foi que os médicos que trabalharam comigo não tinham respostas. Então eles tiveram que trazer um médico infectologista de outro hospital. Esse é o cara que começou a realmente ter as respostas para nós.”

A energia de Barber está retornando lentamente; ela jogou basquete na terça-feira, depois de fazer breves caminhadas para testar sua força. No auge da doença, ela não conseguia subir as escadas sem perder o fôlego.

Ela não tem certeza se sua doença estava presente em sua briga com Cerminara, mas ela suspeita que isso pode ter prejudicado sua agressividade na jaula.

“Todo o acampamento foi um pouco difícil, mas me senti mal, deveria ter acabado com Katlyn”, disse ela. “Eu sei em meu coração que poderia ter acabado com ela. Eu simplesmente não tinha aquele pouquinho a mais.”