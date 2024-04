Mbappe é criticado pelo desempenho do Barcelona: ele cuspiu na cara da Liga dos Campeões

Fworms França ataca Christophe Dugarry bateu em Kylian Mbappé pela sua atitude no jogo de ida Liga dos Campeões quartas de final contra Barcelonadizendo que “cuspiu na cara” da concorrência.

“O que ele mostrou é o pior do futebol e o pior de um jogador de ponta. Você pode errar passes, driblar, ter um dia ruim, mas a atitude daquele garoto foi escandalosa, uma falta de respeito”, disse Dugarry à rádio RMC Sport, onde ele é um comentarista.

O antigo Barcelona O homem acrescentou que o jogo de Mbappe foi “uma traição para o público que estava a todo vapor, para as pessoas que confiam nele, para quem lhe paga, para quem o aprecia e para os quartos-de-final da Liga dos Campeões”.

“Você cuspiu na cara da Liga dos Campeões, que parece querer vencer. Você teve a chance de jogar em um estádio tão bonito, contra o Barça, e a atitude é uma vergonha absoluta”, disse.

Dugarry reconheceu que MbappéA qualidade do jogador pode permitir-lhe “virar a eliminatória” e qualificar a sua equipa para as meias-finais, mas isso não eliminaria a má imagem que exibiu.

“Não pensei que ele pudesse descer tão baixo, é o pior jogo que já vi dele em termos de atitude e houve alguns”, disse o ex-jogador, que considerou “má-fé” que algumas pessoas pensem que o a culpa pelo seu mau desempenho é do técnico Luis Henrique.

Mbappe, que está em sua última temporada no PSG, teve um péssimo desempenho no jogo de ida das quartas de final, em que o Barcelona venceu por 2 a 3 no Parque dos Príncipes.