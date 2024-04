Mbappe enfrenta Luis Enrique em campo após tropeçar contra o último colocado, Clermont

Paris Saint-Germain não estão em boa forma e só conseguiram empatar contra Clermontem uma partida em que Luis Henrique estava de olho na próxima quarta-feira Liga dos Campeões primeira mão das quartas de final contra Barcelona.

Kylian Mbappé saiu do banco para salvar um ponto com sua assistência para Goncalo Ramos aos 85 minutos para empatar o jogo e evitar a derrota parisiense. Mas o momento mais tenso e depois do mau resultado veio quando as câmeras do Canal+ França capturaram uma discussão à distância sem se olharem e gritando entre Mbappé e Luis Henrique.

Nas imagens é possível ver o craque do PSG gesticulando como se não concordasse com alguma decisão do treinador espanhol, gestos aos quais o treinador respondeu cobrindo a boca.

A relação entre os dois, embora não reconhecida publicamente, não atravessa o seu melhor momento e Mbappe não está nada satisfeito com certas decisões do treinador asturiano, como substituí-lo nos jogos. Próxima quarta-feira, PSG Vai hospedar Barcelona na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes