Megan Fox e Machine Gun Kelly parecem apaixonadas, dança lenta na diligência

Megan Raposa dar Metralhadora Kelly parecem estar confirmando ainda mais que o relacionamento deles ainda está em andamento … olhando de ponta-cabeça para Stagecoach – dançando lentamente para a estrela country Rolinho de gelatina!



O casal – que manteve seu relacionamento em segredo nos últimos meses – chamou a atenção no evento irmão do Coachella na noite de sexta-feira… balançando suavemente em uma área VIP enquanto Jelly Roll cantou algumas músicas.

Confira o clipe… MF e MGK não se movem muito, mas eles definitivamente estão vibrando com a música – e parece que Kelly está até fazendo uma serenata para Fox com a música adicionando romance.

Aliás… a dança apaixonada está na verdade acontecendo com uma música bastante trágica – porque parece “Save Me” do Jelly Roll, que é sobre ele dizendo às pessoas em sua vida para fugirem porque ele é um homem quebrado. Não é a música típica para deixar alguém no clima, mas supomos que cada um na sua.

Agora, quanto ao que isso significa no relacionamento deles… francamente, simplesmente não sabemos. Os últimos comentários de Fox sobre seu status com MGK sugeriram que eles ainda estão juntos, mas não estão mais noivos.



20/03/24 Ligue para o papai dela / Spotify

Lembre-se… Meg participou do podcast “Call Her Daddy” no mês passado e falou sobre seu relacionamento com o rapper/cantor – chamando-o de “alma gêmea” enquanto enigmaticamente lança um ou dois “sem comentários” aqui e ali… realmente confundindo os fãs.

Este novo clipe parece sugerir que eles ainda são um casal… e uma foto deles saindo no aniversário dele no início desta semana também atiça as chamas.

Lembre-se…MGK postei uma foto deles juntos em seu aniversário de 34 anos, chocando os fãs que pensaram que não estavam mais juntos – então, eles claramente ainda estão muito próximos