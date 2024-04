Megan Fox quebra o silêncio na comparação de ‘Love Is Blind’ com Chelsea Blackwell

Megan Raposa está finalmente abordando a controvérsia viral “Love is Blind”… dizendo que ouviu falar da comparação de um monte de gente – até mesmo de outras celebridades!

A atriz sentou-se para um E! Entrevista para notícias no 7º Festival Anual Revolve em Palm Springs, quando o entrevistador perguntou se ela sabia alguma coisa sobre Chelsea Blackwell dizendo que as pessoas disseram a ela que eram parecidas.

Megan diz que ainda não viu o momento selvagem… mas ela diz que ninguém merece ser intimidado como as pessoas intimidaram Chelsea – e ela garante que Chelsea já ouviu falar que eles são parecidos antes.

ICYMI … Blackwell – uma concorrente da última temporada de “Love is Blind” foi questionada por uma colega concorrente se as pessoas alguma vez a compararam a uma celebridade, e ela disse que algumas pessoas disseram que ela se parecia com Megan Fox.