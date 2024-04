Meghan Markle e família real em rota de colisão após lançar jams rivais

Meghan Markle rivalidade com o Família real está prestes a entrar em outro capítulo depois que o Palácio de Buckingham anunciou o lançamento de uma nova marca – poucos dias depois que a Duquesa de Sussex lançou a sua na esfera pública.

Na quarta-feira, Loja oficial do Palácio de Buckingham carregou um vídeo em sua conta do Instagram promovendo uma nova conserva de morango fabricada pela realeza.

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

Ao som da música do Dissonance Quartet de Mozart, o rolo sugere quatro maneiras de saborear o produto feito apenas com as ‘melhores frutas britânicas’. Recomenda-se também que a geléia seja utilizada para acompanhar um bolinho como parte de um chá com creme. Em um bolinho. Com um croissant. Na torrada”, com um preço de varejo de $ 4,95 (3,95).

E isso não passou despercebido A própria versão de Meghan de geléia havia sido revelada ao público apenas alguns dias antes, quando os dois rivais se enfrentam no mercado de conservas de frutas de luxo.

Meghan42 anos, ainda não anunciou o preço de seu produto, mas não seria uma surpresa vê-lo reduzir a versão do Palácio de Buckingham para torná-lo mais atraente para o consumidor médio britânico.

O novo empreendimento da ex-atriz de Suits está alinhado com seu próximo programa da Netflix, onde ela celebrará as “alegrias de cozinhar, jardinagem, entretenimento e amizade” após uma greve um acordo de 100 milhões com a gigante do streaming.

Meghan e Harry de volta à linha de fogo

Parece que não importa o que eles façam, Meghan e seu marido, o príncipe Harry são alvo de críticas no Reino Unido.

Lizzie Cundy, um comentarista real e Ex-amigo de Meghancriticou a dupla por perseguir interesses comerciais durante um momento difícil para a Família Real – apesar de terem feito a mesma coisa ao lançar sua própria música.

“Eles têm esses novos programas da Netflix sobre como fazer geleia, culinária e jardinagem, e há Harry fala sobre jogar pólonão é realmente identificável”, Cundy disse, falando à GBN America.

“Acho que é muito insensível quando Catherine está passando pelo que está passando e o rei também está passando por problemas de câncer, é realmente insensível, para ser honesto.”