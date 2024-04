Meghan Markle e Príncipe Harry: das altezas reais à piada de Hollywood

Príncipe Harry e Meghan Marklejá que o casal de ouro do Família Real Britânicaencontraram-se no centro de de Hollywood destaque cômico. Desde que deixou o cargo de membro sênior da realeza em 2020, o casal tem a missão de se renomear como Hollywood jogadores de poder. No entanto, seus esforços foram frequentemente recebidos com ridículo e zombaria por parte de alguns dos comediantes mais renomados do setor.

Já se passaram pouco mais de quatro anos desde atormentar e Meghan devolveram seus títulos de Sua Alteza Real à monarquia. Apesar dos planos iniciais para manter o uso de Casa de campo Frogmore e visitam o Reino Unido regularmente, o foco do casal mudou para Hollywoodonde tentam se estabelecer na indústria do entretenimento.

Especialista real Kinsey Schofield notou que Meghan e Harry transição de altezas reais para Hollywood esperançosos tem sido tudo menos tranquilo. Eles foram humilhados por Hollywood em diversas ocasiões, com suas ações e declarações fornecendo amplo material para os comediantes.

Harry e Meghan são alvos constantes de apresentadores de programas tardios

Um desses casos foiHarry comenta em seu livro de memórias, Pouparonde ele escreveu com humor sobre a aplicação Elizabeth Arden creme para seu “ressaca”, um termo que ele usou para descrever sua genitália, e como isso o lembrava de sua mãe, princesa Diana.

Isso levou ao apresentador de talk show Jimmy Kimmel dedicando vários segmentos de ‘Jimmy Kimmel ao vivo!’ para zombar Harry comentários, até mesmo brincando sobre um livro infantil falso intitulado ‘O Príncipe e o Pênis.’

Sábado à noite ao vivo, conhecido por sua abordagem satírica sobre a atualidade, também atacou o casal. Em um episódio, comediantes Martin Curto e Steve Martin brincou isso “igual a atormentar e Meghanninguém está torcendo por nós, mas você vai sintonizar de qualquer maneira.”

Outro esboço apresentado de Meghan personagem em um Se adequa spin-off de paródia lutando para equilibrar sua carreira jurídica enquanto cuida de um imigrante desempregado, com Príncipe Harry imagem piscando na tela.

Nem comediantes nem desenhos animados respeitam o casal

Comediante Joe Koy também se juntou, batendo no casal durante sua Globos dourados discurso, brincando que “acontece que atormentar e Meghan ainda estávamos recebendo milhões de dólares por não fazer absolutamente nada – e isso é apenas da Netflix.”

Comediantes Trevor Noah e Chris Rocha deu uma volta com os Sussex. O primeiro comparou atormentar para o anfitrião James Cordondizendo que qualquer pessoa pode se mudar de Londres para Los Angeles sem revelar seus segredos mais embaraçosos. Pedrapor sua vez, zombou do casal ao lembrar como eles sempre querem parecer vítimas, mesmo quando não o são.

Até Parque Sul e Homem de familia entrou em ação, com Parque Sul retratando atormentar e Meghan em um talk show exigindo privacidade, e Homem de familia mostrando atormentar recebendo milhões de Netflix sem razão aparente.

Apesar de seus esforços para se reformularem, Meghan e atormentar descobri que de Hollywood a comunidade cômica não foi tão acolhedora quanto esperavam. Sua jornada de altezas reais para de Hollywood a piada serve como um conto de advertência sobre os desafios da reformulação da marca na indústria do entretenimento.