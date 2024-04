Meghan Markle recusando-se a abandonar a atitude de personalidade televisiva

Meghan Markle enfrentou críticas por parecer “como se ela ainda estivesse atuando em Suits” durante uma recente saída com Príncipe Harrysupostamente deixando o marido desconfortável.

O duque e a duquesa de Sussex participaram de um evento no SoFi Stadium, em Los Angeles, no mês passado, organizado pela Kinsey African American Art and History Collection, onde falaram sobre a história e a arte negra.

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

Imagens do evento, compartilhadas nas redes sociais e no site, retratam o casal convivendo com os convidados e participando de um tour privado pela exposição, parecendo alegre.

Comentarista real Tom Quinn compartilhou suas idéias sobre a apresentação do casal, descrevendo-a como “artificial”.

“A recente realização de um evento especial por Harry e Meghan em homenagem à Coleção de Arte e História Afro-Americana de Kinsey proporcionou uma oportunidade para Meghan, que tem uma conexão pessoal com a instituição, contribuir”, afirmou Quinn.

“Foi intrigante testemunhar Meghan e Harrycomportamento afetuoso de no evento. No entanto, alguns observadores sentiram que muito deste afeto parecia forçado.

Relatórios recentes sobre tensões no relacionamento de Meghan e Harry provavelmente levaram o casal a demonstrar publicamente seu amor um pelo outro e a força de seu casamento.

“Muitos de nós sentimos que Meghan parecia ainda estar atuando em Suits! atormentar consistentemente parece desconfortável com demonstrações públicas de afeto.”

O Príncipe Harry precisa manter a ideia de um romance perfeito?

O especialista enfatizou a importância de manter a imagem romântica, descrevendo-a como parte integrante da sua personalidade pública.

“Desde que deixaram seus papéis como membros da realeza no Reino Unido – um evento semelhante ao romance de Eduardo VIII e Wallis Simpson-o relacionamento deles se tornou um ponto focal”, disse Quinn.

“Qualquer sugestão de que o relacionamento deles está vacilando seria motivo de preocupação. O romance é a pedra angular de sua marca. Assim, sempre que aparecem em público, eles se esforçam para transmitir um amor duradouro.”

Ele concluiu com perspectivas contrastantes sobre suas habilidades na gestão de sua imagem pública.

“Meghan aproveita sua experiência de atuação para cultivar sua marca de forma eficaz”, concluiu Quinn. “Harry, não familiarizado com tais estratégias, renunciou a seus deveres reais apenas por causa deste relacionamento. Se o relacionamento fracassar, ele ficaria com pouco mais.”