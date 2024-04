Meghan planeja retornar à ‘cena de influenciadores’ à medida que novos negócios prosperam

Meghan Markle está se preparando para retornar ao mundo dos influenciadores do Instagram depois de ver seu novo negócio florescer nas redes sociais, de acordo com especialistas do setor.

A ex-trabalhadora real, de 42 anos, lançou sua nova marca American Riviera Orchard em 14 de março e o forte aumento de seguidores da conta no Instagram mostra como ela continua sendo um nome familiar nos Estados Unidos.

Markle alcançou a fama com seu papel como Rachel Zane no popular drama jurídico Suits antes de seu casamento com Príncipe Harry. Agora, a mãe de dois filhos está interessada em expandir seus negócios depois de obter um visto verificado da Meta, empresa-mãe do Instagram.

Enviando um vídeo promocional de alta produção para seu novo Pomar da Riviera Americana No feed da conta do Instagram, Meghan saiu da página sem uma postagem de acompanhamento por duas semanas.

Apesar disso, a conta ‘@americanrivieraorchard’ já atingiu a marca de meio milhão de seguidores, sugerindo que ela pode se sentir tentada a voltar ao mundo das mídias sociais enquanto planeja vender produtos com seu novo negócio.

De acordo com o The Mirror, vários especialistas do setor esperam Meghan para voltar ao jogo dos influenciadores – com grandes esperanças de que o novo negócio possa superar seu agora extinto blog de estilo de vida ‘The Tig’.

“É definitivamente algo para ficar de olho. Seu relato verificado e seu número considerável de seguidores sugerem que há potencial para ela entrar novamente na cena dos influenciadores”, disse o especialista em relações públicas de Nova York. Courtney Haywood-Ford disse ao The Mirror.

“Além disso, vamos ser claros… Meghan Markle sempre teve um senso de moda e estilo antes de se casar com Harry.”

Ela também acrescentou: “Os fãs podem antecipar postagens genuínas e relacionáveis ​​que ressoem com eles, assim como seu trabalho anterior com The Tig. Manter as coisas transparentes, autênticas e focadas em conexões significativas pode ajudar a manter uma imagem pública positiva”.

A posição de Meghan nas redes sociais

Falando com Erin Haines na discussão “Quebrando barreiras, moldando narrativas: como as mulheres lideram dentro e fora da tela” em Austin, Texas, a holandesa de Sussex explicou recentemente como o cyberbullying a afastou das mídias sociais e disse que é um lugar que gera negatividade.

“Sim, a mídia social é um ambiente que acho que tem muito disso”, Markle disse. “Acho muito interessante porque posso refletir sobre isso, mantenho distância disso agora apenas para o meu próprio bem-estar.

“Mas a maior parte do bullying e do abuso que sofri nas redes sociais e online foi quando estava grávida de Archie e Lili, e de um recém-nascido de cada um deles.”