Mel Gibson fala sobre Robert Downey Jr. defendê-lo de Hollywood em 2011

Aqualquer amante do cinema vai se lembrar de quando Mel Gibson foi completamente colocado na lista negra de todos os estúdios de Hollywood, ele se tornou uma persona non-grata devido à sua cena de bebedeira que se tornou viral online. Depois de ser preso em Malibu em 2006 por conduta desordeira, uma gravação de Mel Gibson bêbado vomitando ódio anti-semita foi a razão pela qual ele não era mais querido na indústria. Mas veio Robert Downey Jr., que naquela época também havia cometido alguns erros importantes que o levaram a diversos problemas jurídicos. Quando ele estava prestes a ser homenageado no 25º American Cinematheque Awards de 2011 Downey Jr. queria que Mel Gibson lhe entregasse este prêmio e fez uma defesa pública da estrela de ‘Arma Mortífera’.

Mel Gibson conversou recentemente com a Esquire, onde falou sobre o gesto de Robert pela primeira vez desde que aconteceu. Isto é o que Mel disse: “Uma vez, entrei em uma situação um pouco complicada que meio que acabou com minha carreira. Eu estava bêbado na traseira de um carro da polícia e disse algumas merdas estúpidas, e tudo mais de repente: na lista negra. Sou o garoto-propaganda do cancelamento. Alguns anos depois, ele me convidou para algum tipo de prêmio que estava ganhando. Sempre tivemos esse tipo de gangorra, onde se ele estivesse no vagão, eu estava caindo, e se eu estivesse no caminho, ele estava caindo. Eu era praticamente inexistente em Hollywood na época. Ele se levantou e falou por mim. Foi um gesto ousado, generoso e gentil. Eu o amei por que.”

Mel Gibson foi aceito em Hollywood novamente?

Ao contrário do que Robert Downey Jr. fez com sua carreira depois de se redimir, Mel Gibson permaneceu relativamente inativo em Hollywood. Muitos artistas desta indústria perceberam que falar contra a comunidade judaica é uma das coisas mais puníveis que podem fazer. Embora Mel tenha dirigido filmes de sucesso após o discurso de Downey Jr. em 2011, ele ainda não voltou totalmente à cena. Mel Gibson falou sobre fazer novos filmes nos últimos anos, mas ainda não conseguiu terminá-los. Downey Jr. acaba de ganhar seu primeiro Oscar de atuação e aproveitando a vida.