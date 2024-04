Melhores escolhas finais da NFL Draft: Quem foram os melhores jogadores convocados no último dia?

AÀ medida que o Draft da NFL avança em seu último dia, as equipes muitas vezes desenterram joias escondidas nas rodadas posteriores, demonstrando que o talento pode ser encontrado mesmo nas fases posteriores do processo de seleção.

Ao longo dos anos, vários jogadores convocados no último dia alcançaram um sucesso notável na liga.

A reação de Xavier Worthy ao se juntar a Patrick Mahomes no Kansas City Chiefs

Vamos dar uma olhada em algumas das melhores escolhas finais da história do Draft da NFL:

Tom Brady

Indiscutivelmente o maior quarterback de todos os tempos, Tom Brady se destaca como o roubo definitivo no final da rodada. Elaborado pelo Patriotas da Nova Inglaterra na sexta rodada (199º no geral) do Draft da NFL de 2000, BradyA notável carreira de Michaels inclui sete campeonatos do Super Bowl, cinco prêmios de MVP do Super Bowl e vários recordes. Apesar de sua baixa posição no draft, BradyA ética de trabalho, liderança e determinação de John o levaram a um status lendário na NFL.

Terrell Davis

Terrell Davis, uma escolha na sexta rodada (196º no geral) pelo Denver Broncos no Draft da NFL de 1995, superou todas as expectativas para se tornar um dos running backs mais dominantes de sua época. Davis desempenhou um papel fundamental nas vitórias consecutivas dos Broncos no Super Bowl em 1997 e 1998, ganhando honras de MVP do Super Bowl neste último. Sua carreira foi interrompida por lesões, mas seu impacto no jogo lhe rendeu um lugar no Hall da Fama do Futebol Profissional.

Shannon Sharpe

Selecionado pelo Denver Broncos na sétima rodada (192º no geral) do Draft da NFL de 1990, Shannon Sharpe emergiu como um dos tight ends mais prolíficos da história da NFL. Um contribuidor fundamental para o Broncos‘equipes campeãs no final da década de 1990, SharpeAs habilidades de recepção e capacidade atlética de Revolucionaram a posição tight end. Ele foi introduzido no Hall da Fama do Futebol Profissional em 2011 em reconhecimento à sua carreira excepcional.

Richard Sherman

Richard Sherman, uma escolha de quinta rodada (154º no geral) pelo Seattle Seahawks no Draft da NFL de 2011, rapidamente se estabeleceu como um dos principais cornerbacks da liga. Conhecido por suas excepcionais habilidades de cobertura e fogo competitivo, Sherman desempenhou um papel crucial no Seahawks‘ Defesa “Legion of Boom”, ajudando a levar o time à vitória no Super Bowl XLVIII. Ele ganhou várias seleções do Pro Bowl e prêmios All-Pro ao longo de sua carreira.

Antonio Brown

Apesar de ter sido selecionado na sexta rodada (195º no geral) pelo Pittsburgh Steelers no Draft da NFL de 2010, Antonio Brown emergiu como um dos wide receivers mais eletrizantes da liga. Conhecido por sua corrida precisa, mãos excepcionais e habilidade de criação de jogo, Marrom acumulou vários prêmios, incluindo várias seleções do Pro Bowl e prêmios All-Pro.

Essas escolhas finais servem como um lembrete de que talentos podem ser encontrados em lugares inesperados durante o Draft da NFL.

As equipes devem explorar e avaliar meticulosamente os clientes potenciais para descobrir estrelas em potencial que possam ter sido ignoradas por outros. À medida que o Draft da NFL continua a evoluir, estas histórias de sucesso sublinham a importância da avaliação minuciosa e o impacto de encontrar talentos escondidos nas rondas posteriores.