Melhores jogadoras de basquete feminino da LSU de todos os tempos: Qual é a classificação de Angel Reese na história do time?

Aas Lady Tigers se preparam para mais um eletrizante Elite 8 batalhar contra Iowaé um momento perfeito para voltar no tempo e mergulhar na ilustre história de LSU basquete feminino.

Enquanto o Tigres da LSU a seleção masculina muitas vezes comanda os holofotes, é o Senhora Tigres que têm demonstrado consistentemente proezas incomparáveis ​​na quadra, gravando seus nomes nos anais da história do basquete universitário.

Com um Campeonato Nacional sob seu currículo (2023), seis Últimos quatro aparições e uma contagem impressionante de dez Elite Oito beliches, LSU se destaca como uma potência no basquete universitário feminino.

Melhores jogadores da história da LSU

10. Elaine Powell, Guarda:

Durante sua gestão com os Lady Tigers, Powell deslumbrou os espectadores com sua habilidade de pontuação, com média impressionante de 19,1 pontos por jogo.

Seu nome ainda ressoa no livro dos recordes da LSU, garantindo seu lugar como a 11ª maior artilheira de todos os tempos na história do programa.

9. Aiysha Smith, Centro:

O domínio de Smith na pintura durante o início dos anos 2000 rendeu-lhe o merecido reconhecimento como jogadora All-SEC.

Sua excelente temporada sênior, pontuada por pontuações consistentes de dois dígitos e formidável habilidade de bloqueio de chutes, solidificou seu status como uma força a ser reconhecida na tradição do basquete da LSU.

8. Doneeka Lewis, guarda de tiro:

A dinâmica de jogo e o toque de pontuação de Lewis fizeram dela uma artista de destaque para os Lady Tigers.

Suas conquistas universitárias, incluindo mais de 1.400 pontos marcados e vários prêmios All-SEC, ressaltam seu impacto duradouro no programa de basquete da LSU.

7. Theresa Plaisance, Avançado:

O mandato de Plaisance como Lady Tiger foi marcado por sua tenacidade em ambos os lados da quadra.

Forte na pintura, ela acumulou números impressionantes em pontos e rebotes, conquistando seu lugar entre os atacantes de elite da LSU.

6. Temeka Johnson, Guarda:

O nome de Johnson é sinônimo de excelência, não apenas na história da LSU, mas também no cenário mais amplo do basquete universitário feminino.

Seu recorde de assistências, combinado com vários elogios, incluindo honras All-American e MVP do Torneio SEC, solidificam seu legado como uma das maiores armadoras a enfeitar o campo.

5. Allison Hightower, Guarda:

As proezas defensivas e versatilidade geral de Hightower fizeram dela uma artista de destaque para as Lady Tigers.

Seu compromisso incansável com a excelência, evidenciado pelos acenos da equipe defensiva da All-SEC e pelo reconhecimento nacional, consolida seu status como um ícone do basquete da LSU.

4. Marie Ferdinand-Harris, guarda de tiro:

Ferdinand-Harris resumiu resiliência e habilidade durante sua gestão com as Lady Tigers.

Suas contribuições, tanto na pontuação quanto na intensidade defensiva, desempenharam um papel fundamental nas campanhas memoráveis ​​da LSU, garantindo-lhe um lugar merecido entre os maiores nomes de todos os tempos do programa.

3. Seimone Augustus, guarda de tiro:

O nome de Augustus é sinônimo de excelência e habilidade incomparável na quadra de basquete.

Duas vezes Jogadora Nacional do Ano e arquiteta-chave das corridas Finais da LSU, seu impacto transcende meras estatísticas, deixando uma marca indelével no legado do basquete da LSU.

2. Sylvia Fowles, Centro:

O domínio de Fowles na pintura e a liderança inabalável impulsionaram a LSU a níveis sem precedentes durante sua gestão.

Atleta condecorada com honras de Jogador do Ano da SEC e várias participações em torneios da NCAA, seu legado se estende muito além de suas conquistas universitárias.

1. Angel Reese, atacante:

Na história do basquete feminino da LSU, o nome de Angel Reese é um testemunho de excelência incomparável.

Liderando sua equipe para um histórico campeonato nacional em 2023Reese gravou seu nome no livro dos recordes com um desempenho estelar que lhe rendeu o prêmio de MVP na final.

Suas conquistas notáveis, incluindo prêmios All-American unânimes e elogios da SEC, a estabelecem firmemente como uma titã do esporte.

Em 2023, o atacante conquistou o ESPY de Melhor Atleta Revelação.

De acordo com On3, ela tem uma avaliação NIL de US$ 1,8 milhão.

Ao celebrarmos a rica tapeçaria de talentos que agraciou LSUs quadras de basquete, está claro que Anjo Reese impacto transcende meras estatísticas, incorporando a essência do que significa ser um Senhora Tigre.