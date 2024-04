Melhores jogadores do Alabama Crimson Tide: lista completa dos melhores jogadores da história do Alabama

Preunindo uma lista abrangente dos principais jogadores da ilustre história do Maré Carmesim do Alabama o futebol não é uma tarefa fácil, dado o legado histórico do programa. No entanto, vamos dar uma olhada em alguns dos maiores jogadores que já vestiram o vermelho e o branco.

Johnny Mack Brown (1924/25): Um zagueiro de destaque, Brown foi fundamental para garantir o primeiro campeonato nacional reconhecido do Alabama em 1925. Sua velocidade e agilidade ficaram evidentes em momentos críticos, incluindo a vitória do Rose Bowl sobre Washington.

Fred Sington (1929/30): As proezas de Sington estenderam-se além do campo de futebol; ele também se destacou no beisebol. Como atacante ofensivo, ele desempenhou um papel fundamental no terceiro campeonato nacional do Alabama reconhecido pela NCAA em 1930.

Dom Hutson (1932/34): Amplamente considerado como o primeiro wide receiver moderno, Hutson mostrou suas habilidades no Alabama antes de alcançar status lendário com o Green Bay Packers. Seu desempenho de destaque no Rose Bowl de 1934 permanece memorável.

Harry Gilmer (1944/47): Jogador versátil, Gilmer deixou uma marca indelével no futebol do Alabama. Como zagueiro de ala única, ele exibiu habilidades excepcionais de passe e corrida, estabelecendo vários recordes e ganhando elogios.

Lee Roy Jordan (1960/62): Conhecido por sua ferocidade em campo, as proezas defensivas estelares de Jordan lhe renderam honras All-American e um quarto lugar no Troféu Heisman em 1962. Seus notáveis ​​​​31 tackles no Orange Bowl consolidaram seu legado.

Joe Namath (1962/64): Apesar das modestas estatísticas universitárias, a liderança e o talento de Namath eram inegáveis. Sob sua orientação, o Alabama conquistou o campeonato nacional de 1964, lançando as bases para seu lendário NFL carreira.

Johnny Musso (1969/71): A gestão de Musso como running back fez com que ele alcançasse o status de All-American e se tornasse uma das maiores ameaças ofensivas do Alabama. Suas notáveis ​​jardas e touchdowns solidificaram seu lugar na história do Crimson Tide.

John Hannah (1970/72): Famoso por sua versatilidade, o domínio de Hannah na linha ofensiva lhe rendeu vários prêmios All-American e abriu o caminho para uma carreira de sucesso na NFL com o New England Patriots.

Leroy Cook (1972/75): As proezas de Cook como ponta defensiva lhe renderam elogios, incluindo o reconhecimento do time principal como All-American. Seu impacto na defesa do Alabama foi inestimável, apesar de ter sido ofuscado por outros companheiros de equipe da NFL.

Woodrow Lowe (1972/75): Como três vezes All-American, as proezas defensivas e a liderança de Lowe eram incomparáveis. Sua contagem recorde de tackles e contribuições para vários campeonatos da SEC consolidaram seu status como uma lenda do Crimson Tide.