Membro do Planet Fitness preso por exposição indecente, identificado como mulher

Cristóvão Miller – identificado como homem pelos registros de reservas on-line – foi preso em Gastonia, Carolina do Norte, na quinta-feira, por exposição indecente, depois que frequentadores de academia alegaram que ele entrou no vestiário feminino de um Planet Fitness local.

De acordo com WSOC-TVtestemunhas oculares com quem conversaram disseram que Miller pediu repetidamente a uma mulher no vestiário para passar loção uma na outra e depois tomar banho com ele.