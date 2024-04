Memorabilia de OJ Simpson voando das prateleiras em Las Vegas após a notícia da morte

40 vendas foram feitas na manhã seguinte A morte de JO de itens que variam de US$ 150 a US$ 2.000 em preços – e a Inscriptagraphs está planejando adicionar mais estoque às suas já impressionantes coleções. A empresa está localizada em Tivoli Village… a poucos minutos de onde OJ morava em Sin City.

A loja possui uma grande coleção de memorabilia do OJ, incluindo uma camisa autografada do Buffalo Bills, bolas de beisebol autografadas, bonecos de ação, bem como o cartão colecionável Rookie do falecido atleta – que também está assinado. A Inscriptagraphs também possui uma foto assinada que foi confiscada como prova no julgamento de roubo de OJ em 2007.