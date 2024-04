Mesa Redonda: Qual luta do UFC 300 você mais animou?

Faltam poucos dias para o UFC 300 e, embora haja muita discussão sobre onde o evento do tricentenário está entre as melhores escalações de todos os tempos da promoção, todos podem concordar que sua profundidade é incomparável.

Você quer os atuais campeões em ação? Que tal dois deles?

Você quer encontros dos sonhos? Justin Gaethje x Max Holloway coça essa coceira?

Você quer concorrentes? Favoritos dos fãs? Lutadores de ação? O UFC conta com Charles Oliveira, Arman Tsarukyan, Jiri Prochazka, Aljamain Sterling, Holly Holm, Kayla Harrison, Jalin Turner, Renato Moicano, Jessica Andrade, Deiveson Figueiredo, Cody Garbrandt e, sim, Jim Miller. E mais!

Com um baralho empilhado para escolher, Damon Martin, Jed Meshew, Steven Marrocco e Alexander K. Lee do MMA Fighting dão a você suas escolhas para as lutas que terão.

Martinho: Para ser justo, não há resposta errada, porque o UFC 300 é realmente ridiculamente empilhado. Mas por que complicar as coisas? Com 22 bônus pós-luta combinados entre eles, incluindo 13 para “Luta da Noite”, Justin Gaethje e Max Holloway têm o maior potencial para um queimador de celeiro absoluto na noite de sábado.

Ninguém realmente previu isso até que foi anunciado. Mas agora é a luta com quase 100% de certeza de entrega.

Neste ponto de sua carreira, Gaethje provavelmente sacrificou anos de sua vida para travar o tipo de guerras memoráveis ​​que o tornaram indiscutivelmente o lutador mais divertido da história do UFC. Mesmo em suas duas últimas apresentações, onde Gaethje se concentrou mais em superar tecnicamente seus oponentes em vez de apenas marchar para frente e lançar bombas até que alguém caísse, ele ainda conseguiu travar uma batalha de três rounds com Rafael Fiziev e um nocaute de cair o queixo. de Dustin Poirier.

Quanto a Holloway, ele está dando outra tentativa no peso leve depois de uma luta de “Luta da Noite” com Poirier em 2019. Naquela noite, Holloway confessou que na verdade apenas atuou como um peso pena inchado, em vez de um peso leve dedicado. Agora, ele fez muitas mudanças para garantir que não ficará mais musculoso ou dominado com 155 libras.

Em 32 lutas na carreira, incluindo 28 no UFC, Holloway nunca foi finalizado por golpes. Isso depois de enfrentar uma longa lista de artistas nocauteadores em sua carreira, incluindo Poirier, Conor McGregor, José Aldo e muitos mais. Enquanto isso, Gaethje é como um acidente de carro humano esperando para acontecer. Mesmo se você vencê-lo, você não sairá ileso.

Junte essas duas coisas e essa luta será como jogar gasolina no chão do octógono e depois deixar cair um fósforo aceso. Acenda!

Meshew: Sim, sim, o UFC 300 é incrível, provavelmente o maior card de MMA já montado no papel. Mas vocês querem saber a melhor parte disso? A luta mais divertida da noite acontece logo no início!

Outros homens (menores) defenderão as virtudes de Alex Pereira vs. Jamahal Hill batendo na cabeça um do outro, ou Justin Gaethje e Max Holloway arrancando pedaços um do outro, mas esses homens não sabem o que os mais sábios entre nós sabem: que Deiveson Figueiredo x Cody Garbrandt é o nirvana do MMA.

Muitas luas atrás, quando eu estava me envolvendo com Entre os links, argumentei que uma das lutas que mais queria ver em todo o MMA era “Figgy Smalls” vs. Bem, demorou alguns anos e subiu na categoria de peso. Mas finalmente conseguimos, e deixe-me dizer, amigo, eu não poderia estar mais animado.

O que amamos na luta? Violência mal mitigada. Adoramos os nocautes, quanto mais espetaculares melhor. Quando Francis Ngannou quase colocou Alistair Overeem em órbita, eu ascendi espiritualmente. Quando Dan Henderson espancou Michael Bisping para o reino das sombras e depois o atingiu com uma bomba de mergulho, minha alma se cristalizou e explodiu como um Big Bang de alegria. E toda vez que Cody Garbrandt é atraído para uma competição de gancho de direita, ouço os serafins cantarem.

Garbrandt é responsável por uma das maiores performances da história do título do UFC com sua vitória sobre Dominick Cruz. Mas, ao mesmo tempo, ele também perdeu o mesmo caminho repetidas vezes: foi atingido e então tolamente decidiu que era hora de morder o bocal e arremessá-lo até que alguém caísse. Invariavelmente, é ele quem cai.

Nenhum lutador na história esteve menos equipado, mas com maior probabilidade de ir ao Rock’em Sock’em do que Garbrandt, e ele está prestes a fazer isso contra um homem que é extremamente bem equipado para travar esse tipo de batalha. Talvez desta vez ele realmente ganhe – é sempre possível. Mas de qualquer forma, teremos uma bela violência entre dois futuros membros do Hall da Fama para começar a noite, e muito possivelmente um candidato ao “KO do Ano”.

Marrocos: Sendo o OG desta matilha de lobos, acho que precisamos gritar para a luta – ou mais especificamente, para o lutador – que une os eventos do centenário. Jim Miller é o único lutador que competiu no UFC 100, UFC 200 e UFC 300. Isso é uma loucura.

Quando derrotou Mac Danzig no UFC 100, Holloway tinha 18 anos e não lutava profissionalmente. Na verdade, apenas cinco lutadores em todo o card de 13 de abril – Holloway, Oliveira, Calvin Kattar, Yan Xionan e o oponente de Miller, Bobby Green – lutaram profissionalmente na jaula. Miller e Green são ótimos exemplos da evolução viva deste jogo e estão lutando entre si.

Quer entretenimento? Miller está empatado com Gaethje (assim como Diego Sanchez e Joe Lauzon) nos bônus de “Luta da Noite”. Quer acabamentos? Ele está logo atrás de Oliveira no livro dos recordes, com 18. Quer experiência? Em 43 lutas no UFC, não há ninguém mais experiente.

As estatísticas nem sempre se traduzem em grandes lutas, eu sei. Mas também? Green é uma escolha muito difícil para um cara que lutou literalmente com todo mundo. Não é uma viagem ao pôr do sol para o velho “A-10”. Green tem oito bônus pós-luta em seu nome e, depois de uma série de decisões, seis dos últimos oito não viram os placares dos juízes. Green gosta de ficar de pé e bater, e Miller pode arremessá-los ou finalizá-los.

No último evento do centenário, Miller finalizou a lenda japonesa Takanori Gomi. O pôr do sol de sua carreira foi uma delícia para o Padre Time, e dadas suas habilidades de finalização, acho que provavelmente veremos outro final de conto de fadas para o mais veterano dos veteranos. Tem muito brilho desde o meio do card no UFC 300. Estou aqui para as preliminares também.

Lee: Fora de um confronto (Nickal x Brundage, estou olhando para você), o UFC 300 tem tudo a ver com combinar o melhor com o melhor e pode não haver melhor confronto de alto nível do que Charles Oliveira x Arman Tsarukyan. Dito de outra forma: Ex-campeão vs. futuro campeão.

Como autoproclamado “Discípulo do Bronx”, sou admitidamente tendencioso, mas não acho que você precise ser fã da estrela brasileira para ficar animado com este. Oliveira é há muito tempo um dos lutadores mais emocionantes da divisão mais emocionante do MMA e combiná-lo com Tsarukyan é uma fórmula para o caos. Ambos têm assuntos pendentes com Islam Makhachev e, fora as derrotas anteriores para o campeão, derrotaram praticamente qualquer um que se atreveu a ficar à sua frente.

Este confronto também é convincente do ponto de vista narrativo, com Oliveira tentando provar que ainda é o verdadeiro candidato ao número 1 na categoria até 155 libras e Tsarukyan buscando aquela vitória marcante que não deixa dúvidas de que ele merece uma chance de vingar sua derrota para Makhachev. Tsarukyan impressiona os fãs cada vez que entra na jaula e uma vitória sobre Oliveira os faria clamar para que o UFC lhe desse o devido valor.

A única pena aqui é que alguém tenha que perder, porque o sábado pode marcar o início do fim para as esperanças de título de qualquer um dos jogadores. Oliveira tem muita quilometragem e pode ter que relutantemente passar a tocha para Tsrarukyan; por outro lado, um desempenho decepcionante de Tsarukyan pode limitar o seu potencial aos olhos dos casamenteiros.

Oliveira x Tsarukyan é a última luta do card principal antes de um trio de disputas pelo título, mas não se surpreenda se o vencedor desse confronto for o lutador mais comentado do card.

Para qual luta do UFC 300 você está mais animado? Deixe-nos saber nos comentários.