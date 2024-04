Messi Magic está de volta: Leo marca e provoca retorno no Inter Miami após lesão

EUse houvesse alguma dúvida de que Lionel Messi faz toda a diferença em qualquer equipe, a noite de sábado foi mais um exemplo disso.

Messi está de volta e o empate veio para o Inter Miami

Depois de lidar com uma lesão persistente no tendão da coxa que o manteve fora de uma situação crucial Jogo das quartas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF contra o Monterrey No meio da semana, Messi voltou contra o Corredeiras do Colorado e apresentou outro desempenho incrível.

O jogador de 36 anos começou o jogo no banco, com o Inter Miami treinando a equipe continuando a tomar precauções em sua recuperação. Mas com o Miami perdendo por 0 a 1 no intervalo, Tatá Martino ligou para o número de Messi.

Lionel Messi marca na troca pelo Inter Miami

Com apenas 12 minutos de passagem, Messi empatou o jogo com um golpe característico com o pé esquerdo de dentro da caixa.

Apenas dois minutos depois, Messi iniciou um contra-ataque que levou ao Léo Afonsoprimeiro gol pelo clube, após assistência de David Ruiz.

Porém, o Miami não conseguiu manter a liderança, com o Colorado empatando o jogo em 2-2 atrasado com um gol bem trabalhado.

O Inter já perdeu pontos nos últimos três jogos da liga MLS, mas seus olhos estão voltados diretamente para o Monterrey para a segunda mão das quartas de final da Copa dos Campeões.