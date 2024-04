Micah Parsons faz o treinamento com as próprias mãos e pula o programa voluntário dos Cowboys

Dallas Cowboys receptor estrela CeeDee Cordeiro e rusher de borda destacado Micah Parsons notavelmente optaram por sair do programa voluntário de offseason dos Cowboys, cada um por razões distintas. A ausência de Lamb decorre da sua frustração com a falta de progresso nas negociações de extensão do contrato. De acordo com Calvin Watkins do Dallas Manhã Novos, não houve “nenhuma conversa substancial” entre o agente de Lamb e os Cowboys sobre uma extensão.

Isso deixou Lamb preocupado com seu futuro na equipe, especialmente porque ele está escalado para jogar a temporada de 2024 com a opção de quinto ano. Alegadamente, ele está inflexível em não jogar sob a opção de US$ 17,99 milhões sem um novo acordo.

Parsons, por outro lado, está ausente por outro motivo, embora com desejo semelhante de um novo contrato. Michael Gehlken, também do Dallas Morning News, relata que Parsons está “focado em um programa de treinamento personalizado fora das instalações, enquanto determinado a se preparar para a temporada de 2024 da maneira que considera ideal”.

Esta abordagem reflete as suas ações em 2023, quando optou por trabalhar em O coletivo com Mo Wells em Austin em vez de ingressar no programa voluntário da equipe. No entanto, compareceu às instalações da equipa para o início das atividades organizadas da equipa, que também são voluntárias.

Decisão de pular o programa dos Cowboys envia uma mensagem

Apesar da ausência do programa de offseason, os dois jogadores mostraram seu valor em campo. Parsons, três vezes Pro Bowler e duas vezes All-Pro, ostenta impressionantes 40,5 sacks na carreira, incluindo 14 sacks, o recorde de sua carreira, na última temporada. Notavelmente, ele perdeu apenas um jogo em sua carreira, devido à contratação do COVID durante a semana 18 da temporada de 2021.

É evidente que tanto Lamb quanto Parsons buscam clareza e segurança em suas situações com os Cowboys. A ausência deles ressalta o desejo de novos contratos e garantias sobre seu futuro com a equipe.

À medida que as negociações se desenrolam, os Cowboys enfrentam a tarefa de abordar as situações contratuais desses jogadores-chave e encontrar um terreno comum que satisfaça ambas as partes. À medida que a entressafra avança, a atenção estará voltada para a forma como essas discussões evoluem e suas implicações para a próxima temporada.