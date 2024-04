Micah Parsons frustrado depois que os Eagles contrataram Quinyon Mitchell no Draft de 2024 da NFL: ele verifica todas as caixas

Dallas Cowboys Zagueiro Micah Parsons expressou sua frustração com o Philadelphia Eagles depois que eles selecionaram Quinyon Mitchell no Draft de 2024 da NFL. O Águias‘escolha para rascunhar Mitchellum cornerback, abordou uma posição necessária para a Filadélfia, reforçando instantaneamente um time que terminou em segundo lugar na NFC Leste, atrás de Dallas.

Para Parsonsque entende a importância dos ganhos marginais na NFL, o Águias‘O movimento foi significativo. No entanto, enquanto Parsons‘ a raiva é compreensível, pode ser mal direcionada. O Vaqueiros‘Frustração com o ÁguiasA escolha poderia não ter sido tão intensa se Dallas tivesse feito movimentos significativos na agência livre ou no draft para melhorar seu próprio elenco.

“Quer dizer, estou totalmente enojado com a sorte do Águias são”, disse ele.

“Ele caiu direto no colo deles. Ele verifica todas as caixas. … Acho que esta é uma escolha excelente. Não sei como Howie e eles têm muita sorte.”

Dallas atordoado pelos Eagles

O Vaqueiros assisti como o Águiassob a liderança de Howie Roseman, tomaram medidas proativas para fortalecer sua equipe. Filadélfia adquirida Saquon Barkley para melhorar seu jogo de corrida, garantiu um quarterback reserva confiável em Kenny Pickett e recontratado CJ Gardner-Johnson. Agora, com a adição de Mitchello Águias‘ a defesa parece ainda mais formidável.

Em total contraste, o Vaqueiros permaneceu relativamente inativo na agência livre e perdeu jogadores importantes como Tony Pollard, Tyron Smith e Tyler Biadasz. A falha em repor essas perdas deixa o Vaqueiros‘o ataque enfraquece e coloca pressão adicional sobre os jogadores defensivos como Parsons.