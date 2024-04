Michael Bisping: Bo Nickal poderia ser o ‘americano Khabib Nurmagomedov’, por isso ele está no card principal do UFC 300

O tricampeão de luta livre da NCAA, Bo Nickal, pode ser uma das melhores perspectivas para se juntar ao elenco do UFC, mas ele ainda está começando a molhar os pés com apenas cinco lutas profissionais e menos de seis minutos no total na jaula em toda a sua carreira.

Mesmo assim, o lutador de 28 anos conquistou a cobiçada vaga abrindo o card principal do histórico pay-per-view do UFC 300 no sábado, mas essa mudança não agradou a todos. Houve alguma reação pública de que Nickal não merece um lugar de destaque no card, especialmente com uma série de ex-campeões e veteranos mais estabelecidos atualmente decorando as preliminares.

O membro do Hall da Fama do UFC, Michael Bisping, entende que é possível reclamar de praticamente qualquer coisa — isso acontece muito nos esportes de combate — mas não vê por que o UFC não aproveitaria para colocar Nickal em uma posição tão invejável para este evento .

“Escute, eu entendo porque algumas pessoas podem ter problemas com isso”, explicou Bisping ao falar com o MMA Fighting. “Porque parece uma posição muito mais prestigiosa. Você está no pay-per-view. Mas se você pegar essa lógica então se você é Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt, você fica muito chateado. Se você é Jéssica Andrade, você está furioso. Se você é Holly Holm, Aljamain Sterling, o maior peso galo de todos os tempos – adivinhe? Não há espaço suficiente para todos porque as cartas estão empilhadas.

“Então, mais uma vez, eles voltam para reclamar. A primeira luta da noite, a primeira luta livre, são dois ex-campeões se enfrentando. Não há espaço suficiente para que todos possam estar lá.”

Quando se trata especificamente das credenciais de Nickal, Bisping elogia o ex-aluno da Penn State por sua longa lista de elogios no wrestling, mas também pela base que lhe dá uma carreira longa e de sucesso no UFC.

Ele pode ter apenas cinco lutas em seu currículo atualmente, mas Bisping vê Nickal como o tipo de indivíduo talentoso que pode se tornar um campeão do UFC e uma força dominante no esporte nos próximos anos. Na verdade, Bisping acredita que Nickal poderia estabelecer um padrão no UFC que só foi alcançado por alguns lutadores selecionados no passado.

“Vou te contar por que Bo Nickal está no ar [the UFC 300 main card] – porque Bo Nickal tem potencial para ser considerado um dos maiores campeões que já vimos”, disse Bisping. “Uma versão americana de Khamzat Chimaev ou Islam Makhachev ou Khabib Nurmagomedov. Esse é o tipo de pedigree que ele tem e tem demonstrado até agora. Quando você atinge o nível que Bo Nickal tem no wrestling, você se torna um tipo especial de ser humano. Quando falo com Bo Nickal e o entrevisto, ele tem plena consciência do que é capaz. Isso não vem de uma posição de arrogância ou algo parecido. É simplesmente porque ele sabe do que é capaz e conhece o trabalho que realiza. É um nível diferente.

“Bo Nickal é um cara que foi criado em laboratório desde criança. Coloque nos ambientes de treinamento mais difíceis. O treinamento que esses lutadores passam nesse nível é uma loucura. É por isso que quando você vê alguém como Khabib, mesmo que ele não tenha seguido o mesmo caminho, teve tanto sucesso. Bo Nickal tem a capacidade de ser um Khabib Nurmagomedov americano.”

Essas são expectativas elevadas, mas Nickal recebeu adoração semelhante desde que decidiu tentar a sorte no MMA. Isso pode desmoronar alguns atletas, mas Nickal já conquistou tanto no wrestling que é improvável que ele caia nos holofotes agora que está no UFC.

Ele já esteve no card principal do pay-per-view nas duas lutas anteriores do UFC e seu próximo confronto contra Cody Brundage não será diferente. Bisping diz que isso fala muito sobre o investimento do UFC em Nickal como uma futura estrela.

“O UFC sabe o que tem em mãos e também sabe o que tem potencialmente em suas mãos”, disse Bisping. “Isso se chama ser promotor. Você o colocou lá porque vou te dizer uma coisa, quando ele lutou com Val Woodburn ou na luta anterior contra Jamie Pickett, ele só tinha feito duas lutas. [The Contender Series] e quando ele saiu, o pop que recebeu da arena foi fenomenal. Então ele tem muitos seguidores.

“Ele tem potencial para ser um campeão dominante e de muito, muito longo prazo. Desça potencialmente como um dos maiores do esporte, então promova-o. Coloque-o no card principal. Dê a ele um passo lógico em Cody Brundage e se você não gostar, não assista!

Apesar de todas as maneiras pelas quais Nickal está sendo preparado para ter sucesso no UFC, ele ainda precisa sair e vencer lutas.

Bisping reconhece que Nickal será um grande favorito para vencer Brundage no sábado – a maior probabilidade para qualquer luta no UFC 300 – mas ainda não há garantias de que ele vencerá. Esse nível de intriga misturado com o interesse no futuro de Nickal é a receita perfeita para um lugar de destaque no maior card de 2024.

“O homem está invicto e tem a capacidade de se aposentar invicto”, disse Bisping sobre Nickal. “Sim, você vai apoiar esse cara um pouco. Você vai promovê-lo. Você vai abrir uma carta lendária. Eles só fizeram isso porque sabem do que ele é capaz. Eles não estão apostando aqui. Bo Nickal é esse cara. Ele é absolutamente esse cara.

“No papel, Bo Nickal deveria passar por Cody Brundage. Mas não é uma garantia. É isso que torna este esporte tão incrível, tão divertido de assistir e tão atraente. A razão pela qual ele está abrindo o card principal é porque ele tem a capacidade de se tornar um dos pesos médios mais dominantes que o esporte já viu.”