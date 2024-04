Michael Bisping responde a Justin Gaethje: ‘Ele merece uma maldita luta pelo título, mas agora você está com cartão amarelo contra Max Holloway’

Michael Bisping dá sua opinião com prazer, mas isso não significa que ele esteja tomando decisões pelo UFC.

Caso em questão, o ex-campeão dos médios sugeriu após o UFC 299 que talvez Dustin Poirier devesse entrar na luta pelo título contra Islam Makhachev após um nocaute impressionante sobre Benoit Saint Denis. Isso não agradou Justin Gaethje, que respondeu nas redes sociais quando respondeu “Bisping falando besteira” depois de nocautear Poirier em julho passado.

Em resposta, Bisping deixou claro que não influencia o UFC quando se trata de quem vai ou não disputar o título. Mas Bisping também lembra a Gaethje que ele não pode receber cartão amarelo contra Makhachev agora porque ele já está escalado contra Max Holloway no UFC 300.

“Justin Gaethje meio que veio até mim no Twitter e eu entendo”, disse Bisping ao MMA Fighting. “Não. 1, eu não sou o casamenteiro. Eu estava apenas dizendo: uau, com aquela atuação e a forma como foi aquela luta com Dustin Poirier, vejo um motivo e por que ele pode ter essa oportunidade. Mas o principal motivo de eu ter dito isso foi porque Justin Gaethje está lutando contra um peso pena. Então, agora, você está lotado.

“O Islã quer estar ocupado. Aparentemente ainda quer lutar três vezes este ano. Se ele não estivesse escalado para lutar contra Max Holloway, eu diria, bem, isso não faz sentido, Justin Gaethje é o cara. Mas ele está reservado, simples assim. E adivinha? Você está lutando contra alguém que não se chama Islam Makhachev. Você está lutando contra alguém que nem é um 155er. Esse é apenas o cenário em que estamos por causa de um contrato que ele assinou. Nada a ver comigo.”

O tempo muitas vezes supera as classificações quando se trata de lutas pelo título do UFC, e isso pode acabar sendo o maior obstáculo no caminho de Gaethje de volta ao campeonato. Circularam rumores de que Makhachev poderia lutar já no UFC 302, em 1º de junho, ou possivelmente no UFC 303, em 29 de junho.

Com Gaethje escalado para um confronto de cinco rounds contra Holloway – um lutador que nunca foi finalizado por golpes – as chances são boas de que os dois não saiam ilesos da batalha no UFC 300. Virando-se e lutando novamente o mais rápido possível. seis semanas depois parece irrealista, mas tudo é possível.

Nada disso importa se Gaethje não vencer, então Bisping mantém sua proposta de que talvez Poirier tenha essa oportunidade já que está saudável, pronto e disponível sem uma luta já marcada.

“Eu meio que joguei [Dustin Poirier getting a title shot] lá fora – talvez ele devesse lutar contra o Islã. Porque Justin está lutando contra Max Holloway”, disse Bisping. “Sim, claro, Justin deveria ser o próximo, mas não é garantido que [first] Justin vence – ele provavelmente vencerá, mas você não pode subestimar Max e, em segundo lugar, você não pode garantir que ele não vai se machucar, ele não vai se machucar, ele não vai precisar de um pouco de folga.

“Então eu acho que o Justin, se ele vencer, claro que ele é o cara, mas enquanto isso, se ele não estiver bem ou porque já tem uma luta marcada, coloque o Dustin Poirier. Porque acho que todo mundo adoraria ver isso e acho que o Islã quer estar ocupado.”

Claro, o maior problema de Gaethje pode ser o CEO do UFC, Dana White, declarar que uma luta separada dos leves no UFC 300 entre Charles Oliveira e Arman Tsarukyan determinaria o próximo desafiante número 1 da divisão.

Bisping entende que esse é um bom problema para a divisão porque há uma lista crescente de potenciais candidatos para desafiar Makhachev. Isso não torna as coisas mais fáceis para Gaethje, mas às vezes é assim que o esporte funciona.

“Charles Oliveira-Arman Tsarukyan, eles ainda são o candidato número 1, eles ainda são o próximo cara”, explicou Bisping. “Digamos apenas que Dustin luta [Islam]. Se Justin vencer, Justin é o próximo e depois o vencedor de Arman Tsarukyan-Charles Oliveira, eles solidificam sua posição como o próximo cara. O problema neste esporte é que eles podem ter que esperar um pouco, e se você esperar à margem, às vezes você fica esquecido.

“Acho que a realidade é retrospectiva, talvez – não quero dizer isso como qualquer tipo de insulto – talvez Justin não devesse ter aceitado aquela luta contra Max. Se ele não tivesse aceitado isso, acho que sem sombra de dúvida, ele seria o próximo. Mas ele quer permanecer ocupado, quer permanecer ativo. Ele quer enfrentar o lendário Max Holloway, o que é bom para ele.”

Verdade seja dita, Bisping não pode dizer com certeza o que o UFC decidirá no final. Ele só pode apresentar uma ideia e opinar sobre o que faz mais sentido, mas White e os poderosos do UFC serão realmente os que determinarão o futuro de Gaethje.

“Justin, porra, relaxe, sou um fã do seu trabalho”, disse Bisping “Eu não quis desrespeitar e desejo a ele tudo de bom e ele merece um maldito título lutar. Mas agora você está com um cartão amarelo contra Max Holloway, e até que esse negócio seja resolvido e até que você saiba que está saudável, você não receberá um cartão amarelo em outra luta. Isso vale para todos eles.

“As pessoas pensam que tenho todas as respostas e conheço todas as informações privilegiadas. Sou apenas um idiota da Inglaterra que ainda tem a sorte de ter um emprego. Eu apareço, faço meu trabalho e dou minhas opiniões. Isso não significa que essas opiniões sejam verdadeiras.”